Norges Bank kutter renten til 4 prosent

– Jobben med å få bukt med prisveksten er ikke fullført, men ved å lette forsiktig på bremsen legger vi til rette for at prisveksten kommer tilbake til inflasjonsmålet uten at vi bremser økonomien mer enn nødvendig, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Komiteens vurdering er at det trolig vil være behov for en noe høyere rente fremover enn det var utsikter til i juni. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, men dersom økonomien utvikler seg om lag slik komiteen nå ser for seg, settes renten videre ned i løpet av det nærmeste året, heter det.

Vurderte å holde den uendret

Norges Bank viser til at prisveksten har avtatt, men at den fortsatt er over målet på 2 prosent. Samtidig har arbeidsledigheten økt noe fra et lavt nivå.

Komiteen vurderte å holde renten uendret på dette møtet, men landet på at det er riktig å sette renten ned nå.

– Informasjonen vi har fått siden juni, tyder på at det er litt færre ledige ressurser i økonomien, og at prisveksten kan holde seg oppe litt lenger enn vi anslo i juni. Derfor vil vi trolig ikke sette renten like raskt ned fremover som vi så for oss før sommeren, sier Wolden Bache.

Ett rentekutt i året de neste tre årene

Prognosen for styringsrenten i denne rapporten avtar gradvis til noe over 3 prosent mot slutten av 2028. Prognosen er dermed noe oppjustert fra forrige rapport.

– Vi ser ikke for oss en stor nedgang i renten fremover. Prognosen vi legger fram i dag, er forenlig med ett rentekutt i året de neste tre årene. I anslagene våre avtar den gjennomsnittlige boliglånsrenten til i overkant av 4,5 prosent i 2028, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I forkant av dagens rentebeslutning var det knyttet usikkerhet til hvorvidt sentralbanken kom til å kutte renten.

Tall for norsk økonomi som har kommet den siste uken, førte til at flere økonomer og analytikere endret sine anslag og trodde banken kom til å holde renten uendret.

Støre: – Gledelig og viktig

– Det er gledelig og viktig at Norges Bank setter ned renten i dag. Det betyr mye for alle med lån. Både i fjor og i år stiger lønningene betydelig mer enn prisene. Sammen med lavere rente betyr det at folk får bedre råd, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om torsdagens rentekutt.

– Regjeringen har ført en ansvarlig og trygg økonomisk politikk. Det har vært med på å legge grunnlaget for lavere prisvekst og rentekutt. Med en urolig verden rundt oss må vi nå fortsette å holde orden i norsk økonomi for å bidra til at den positive utviklingen kan fortsette, sier Støre.