Norge unngår EUs dobling av ståltoll

EU-kommisjonen foreslår en toll på 50 prosent på stålimport AP / NTB

Norge og de andre EØS-landene rammes ikke av EUs forslag om å doble tollen på stålimport til 50 prosent og halvere importkvotene, bekrefter utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

– Det er både viktig og betryggende, sier Eide.

EU-kommisjonen har lagt fram forslaget om økt toll for å beskytte EUs egen stålindustri mot global overkapasitet. Kommisjonen slår fast at Norge unntas fordi landet er tett integrert i det indre markedet gjennom EØS-avtalen.

– EØS gjør oss til en pålitelig partner for europeisk industri. Dette er også viktig for norsk stålindustri, sier utenriksministeren.

Forslaget fra EU-kommisjonen dobler tollen på stålimport utenfor kvote fra 25 til 50 prosent, samtidig som stålkvoten kuttes med 47 prosent til 18,3 millioner tonn, melder Reuters. Forslaget må godkjennes av EUs medlemsland og parlament.

Trenger nye tiltak

De nye reglene skal erstatte beskyttelsestiltakene på stål som ble innført i 2018. Også den gang fikk Norge og de andre EØS-landene unntak.

Reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) tilsier at beskyttelsestiltak kun kan gjelde i åtte år. EU har derfor hastverk med å få på plass nye regler innen tiltakene utløper i 2026.

EUs industrikommissær Stéphane Séjourné presenterte allerede forrige uke en ny regulering på et lukket møte med representanter for europeisk stålindustri.

– Dette er på linje med det våre partnere i USA og Canada gjør, sier Séjourné som kaller tiltaket en reindustrialisering av Europa.

Store problemer

Stålindustrien i EU har store problemer med global overkapasitet, særlig fordi det renner inn med subsidiert stål fra Kina og Afrika som utkonkurrerer den europeiske, ikke minst på grunn av høye energipriser i Europa. Stålsektoren sysselsetter rundt 300.000 mennesker i Europa, og nesten 100.000 arbeidsplasser har gått tapt de siste 15 årene.

I fjor importerte EU nær 40 millioner tonn stål. De nye reglene vil trolig ramme Storbritannia hardt, der halvparten av alt stål som produseres, eksporteres til EU.

– Vi er svært bekymret, sier talsperson Lisa Coulson ved British Steel.

Ferrolegeringer viktigere for Norge

Den norske markedsandelen av stål i EU er relativt liten. Sett med norske briller er et varslet beskyttelsestiltak mot import av ferrolegeringer, som brukes i stålindustrien, langt viktigere. Norge er verdens største produsent av ferrosilisium.

EU-kommisjonen vil trolig komme med forslag til tiltak i midten av november. I slutten av september informerte Utenriksdepartementet berørte norske bedrifter om at innsatsen for å sikre Norge unntak trolig har vært til liten nytte. Rundt 2000 arbeidsplasser kan dermed stå i fare.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier Norge ikke rammes av høyere toll og lavere kvoter på stål i EU. Gorm Kallestad / NTB

EUs industrikommissær Stéphane Séjourné sier EU-kommisjonen foreslår en toll på 50 prosent på stålimport utenfor kvote. Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB