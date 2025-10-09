Norge tar dronegrep – omdisponerer 1,5 milliarder kroner

Mer enn ti tusen droner er sendt til de ukrainske soldatene, og mange flere er på vei, ifølge hærsjefen. En ukrainsk servicearbeider sender en rekognoseringsdrone til frontlinjen i Donetsk i Ukraina denne uka. Vasilisa Stepanenko / AP (NTB

Det ble opplyst på Army Summit konferansen på Akershus festning i Oslo torsdag, ifølge avisene.

– I dag kunngjør jeg etableringen av Hærens landdroneprogram. Vi omdisponerer 1,5 milliarder kroner over de neste ti årene for å fremskynde testing, innovasjon og anskaffelser, sa hærsjef Lars Lervik i sin tale.

Droner har den siste tida fløyet høyt også i nyhetsbildet etter at flytrafikken har vært rammet av observasjoner og mulige observasjoner i nærheten av mange flyplasser.

Lervik kom også inn på den internasjonale drone-koalisjonen for Ukraina, som også Norge er en del av.

Annonse

– Jeg er veldig glad for å se at dette sektoromfattende initiativet allerede har levert mer enn ti tusen droner til de ukrainske soldatene, og at mange flere er på vei. Dette er avgjørende for Ukraina, gir verdifull innsikt for vår egen utvikling og åpner for økt samarbeid med den nasjonale dronebransjen, sier Lervik.

Han gjorde det for øvrig klart at Hæren må tilpasses «en mer usikker fremtid», skriver Aftenposten.

– De viktigste faktorene blir innovasjon, å ha det riktige utstyret, samt viljen og evnen til å kjempe. Vi sikter oss inn på å bygge selvsikre soldater i robuste lag, sa Lervik i sin tale.