Norge støtter Trumps standpunkt om frontlinjen i Ukraina

Den såkalte koalisjonen av villige møttes i London i mars. Denne uken skal de møtes igjen.

Standpunktet om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina, som blant annet USAs president Donald Trump har tatt til orde for, får støtte av EU, Ukraina, Norge og en rekke andre land i en felles uttalelse tirsdag.

– Vi er alle forent i vårt ønske om en rettferdig og varig fred, slik som Ukrainas folk fortjener, heter det i uttalelsen.

Landene kritiserer også Russland kraftig og mener landet trenerer en fredsprosess. De skriver også at presset mot Russlands økonomi og forsvarsindustri må økes, samt at de undersøker muligheter for å ta i bruk Russlands fryste midler i Europa for å støtte Ukraina.

– Russlands utsettelsestaktikk har vist gang på gang at Ukraina er den eneste parten som tar fred på alvor. Vi kan alle se at Putin fortsetter å velge vold og ødeleggelse.

Uttalelsen er signert av Ukraina, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Norge, Finland og Danmark, i tillegg til EU.

Den såkalte koalisjonen av villige skal møtes fredag i London, skriver Sky News. EU-rådet skal også møtes senere denne uken.