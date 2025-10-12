Norge skal jobbe for et palestinsk styre i Gaza, sier Eide etter Palestina-møte

Palestinas utenriksminister Varsen Aghabekian var søndag i Oslo for å møte med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Gaza-avtalen er bra, men det er bare begynnelsen på en lang reise mot en ordentlig fred, sier Eide da de to utenriksministrene møtte pressen etter møtet.

Under møtet diskuterte de fredsplanen og håndteringen av den humanitære krisen i Gaza.

Spesielt sentralt for møtet, var spørsmålet om et palestinsk styre i Gaza som en del av en fremtidig palestinsk stat.

– Det var viktig å avklare i dag, for det er en av i de rollene vi i Norge ser for oss å ta i den internasjonale dugnaden som nå lanseres, sier Eide til NTB.

Peker på palestinske myndigheter

Aghabekian kom med klar tale under pressemøtet:

– Hamas skal overgi våpnene sine, sier hun.

Hun viste til at talspersoner for Hamas har uttalt at gruppen ikke ønsker noen del av styringen av Gazastripen framover.

– Hamas har gjentatt det ikke én gang, ikke to ganger, men ofte at de ikke vil ha noe styresett i Gaza dagene etter, og derfor må vi legge det til side og tenke på hvem som er best posisjonert til å styre Gaza i fremtiden, sier Aghabekian.

Hun trekker i stedet fram de palestinske myndighetene som har det juridiske og det politiske mandatet over hele det okkuperte palestinske området.

– Trenger hjelp

– Både palestinerne selv og palestinske myndigheter vet at de ikke kan komme inn der i morgen. Det må et overgangsstyre til med internasjonale sikringsstyrker, internasjonale representanter og palestinske teknokrater, sier han videre.

Planen inneholder 20 punkter for å oppnå fred i Gaza. De første stegene dreier seg om å stoppe krigføringen på bakken og å overlevere gislene, som etter planen skal skje på mandag.

Som et av de siste punktene heter det i planen at forholdene kan ligge til rette for en palestinsk selvbestemmelse og statsdannelse. Detaljene rundt dette er imidlertid uklare, mener Eide.

– Man trenger en god del hjelp, og vi tar den politiske rollen opp mot palestinsk styresett på sikt, sier han.