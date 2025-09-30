Norge skal hjelpe Danmark med å håndtere droneobservasjoner

– Danmark er en nær nabo og et Nato-land. Når Danmark ber om en slik støtte er det viktig for oss å stille. Vi viser med dette solidaritet med Danmark og vår evne til å bidra til felles sikkerhet i Europa. Danmarks sikkerhet er også vår sikkerhet, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Beslutningen om å sende bistand kommer som følge av en forespørsel fra danske myndigheter i forkant av EUs uformelle toppmøte i København onsdag og møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) 2. oktober.

Bistanden består av norsk materiell og personell som skal støtte det danske forsvaret med å ivareta sikkerheten i forbindelse med møtene.

– Regjeringen ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å gå mer konkret inn på hvilke kapasiteter vi bidrar med, men vi understreker at Forsvarets nasjonale beredskap fortsatt er ivaretatt, sier forsvarsministeren.