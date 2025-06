Norge skal bidra i Nato-bakkestyrke i Finland

Norge skal sammen med Storbritannia, Frankrike, Danmark og Island delta i den svenskledede Nato-styrken framskutte landstyrker (FLF) i Finland.

Finlands forsvarsminister Antti Häkkänen kunngjorde at Norge skal delta i Nato-bakkestyrker i landet under en arbeidsmiddag for forsvarsministrene i Nato i forbindelse med Nato-toppmøtet i Haag. Foto: Heiko Junge / NTB

