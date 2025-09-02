– Norge kan og må gjøre mer for Palestina

Regjeringen går langt i å framstille seg selv som Palestinas beste venn. Men det skorter på handling og håndfaste tiltak, mener Rødt.

Marie Sneve Martinussen under partilederdebatten på TV2 19. august.
Marie Sneve Martinussen under en tidligere partilederdebatt på TV2.

– En skandale om Frp og KrF får styre Midtøsten-politikken, sa statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet til Dagsavisen lørdag, og advarte mot en borgerlig, Frp-dominert og Israel-vennlig utenrikspolitikk om det blir regjeringsskifte etter valget 8. september.

– Han framstiller det som om det er et hav av forskjell mellom regjeringen og Høyre, Frp og KrF i politikken overfor Israel, når forskjellene ofte ligger i retorikken. På Stortinget står de sammen om å stemme ned alle forslag til konkrete tiltak mot folkemordet på Gaza, sier Rødts leder Marie Sneve Martinussen.

