– En skandale om Frp og KrF får styre Midtøsten-politikken, sa statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet til Dagsavisen lørdag, og advarte mot en borgerlig, Frp-dominert og Israel-vennlig utenrikspolitikk om det blir regjeringsskifte etter valget 8. september.

– Han framstiller det som om det er et hav av forskjell mellom regjeringen og Høyre, Frp og KrF i politikken overfor Israel, når forskjellene ofte ligger i retorikken. På Stortinget står de sammen om å stemme ned alle forslag til konkrete tiltak mot folkemordet på Gaza, sier Rødts leder Marie Sneve Martinussen.