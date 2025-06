Norge innfører sanksjoner mot ytterliggående israelske ministre

I en felles uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og hans kollegaer i Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand vises det blant annet til at de to ytterliggående høyrenasjonalistene i statsminister Benjamin Netanyahus regjering har «oppildnet til ekstremistisk vold og alvorlige brudd på palestinske menneskerettigheter» på den okkuperte Vestbredden.

De to israelske ministrene som sanksjoneres er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich.

– Ekstremistisk retorikk



– Ekstremistisk retorikk som fremmer tvangsfordriving av palestinere og opprettelse av nye israelske bosetninger er sjokkerende og farlig. Disse handlingene er ikke akseptable, heter det.

– Dagens tiltak fokuserer på Vestbredden, men dette kan selvfølgelig ikke sees isolert fra katastrofen i Gaza. Vi er fortsatt forferdet over den enorme lidelsen blant sivilbefolkningen, inkludert nektelsen av livsviktig nødhjelp, skriver de fem utenriksministrene.

– Finansminister Smotrich og sikkerhetsminister Ben-Gvir har over lang tid kommet med uttalelser som oppfordrer til vold mot og fordrivelse av palestinerne. Israels brutale krigføring har lagt Gaza i ruiner. De menneskelige lidelsene er ufattelige, konstaterer Eide.

Innreisenekt

I et møte med pressen sier utenriksminister Espen Barth Eide at de to ministrene, som leder hvert sitt ytterliggående høyreparti, har kommet med uttalelser og oppfordringer til handlinger som går langt over enhver strek.

Ben-Gvir og Smotrich ble tirsdag ilagt sanksjoner i form av innreisenekt til Norge, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

– Dette er viktige vestlige land, legger utenriksministeren til.

Han sier også at han vet en tilsvarende diskusjon pågår i EU-kretser.

– Vi ser gjerne at dette blir fulgt opp i EU. Mange land må gå sammen om dette.

Eide sier de har registrert at Israel ikke er fornøyd med saken, og at dette er som ventet – og ikke minst at det er et budskap til Israel.

– Vi er en venn av Israel. Vi vil at de skal lykkes som land, men fred forutsetter at de finner ut av det med palestinerne, sier utenriksministeren, og legger til at det er mange land som tidligere har unnlatt å kritisere Israel som har endret sin holdning under den pågående krigen i Gaza.

De britiske sanksjonene vil også innebære at eventuelle verdier de to israelske ministrene måtte ha i Storbritannia, vil bli frosset, skriver The Times.

– Skandaløs

Israels utenriksminister Gideon Saar omtaler beslutningen om å innføre sanksjoner mot Ben-Gvir og Smotrich som «skandaløs».

Frankrike, Storbritannia og Canada truet i forrige måned med å innføre sanksjoner mot Israel i protest mot landets krigføring mot palestinerne, nødhjelpsblokade av Gaza og utvidelse av ulovlige bosetninger på Vestbredden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekreftet da at også Norge vurderte å slutte opp om slike sanksjoner.

Vil fordrive

Ben-Gvir og Smotrich har blant annet tatt til orde for å videreføre nødhjelpsblokaden og fordrive palestinerne fra Gaza.

De har også tatt til orde for å annektere den okkuperte Vestbredden og kommet med en rekke andre trusler og nedsettende uttalelser om palestinere.

– Ekstremisme

Storbritannias utenriksminister David Lammy frøs i mai forhandlingene om en frihandelsavtale med Israel og varslet samtidig flere andre straffetiltak.

I en tale i Underhuset viste Lammy blant annet til uttalelser fra Smotrich om å «rense Gaza», ødelegge det som måtte være igjen å ødelegge der og fordrive innbyggerne.

– Vi må kalle dette for hva det er: Det er ekstremisme. Det er farlig. Det er frastøtende. Det er monstrøst, og jeg fordømmer det på det sterkeste, sa Lemmy.