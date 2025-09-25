Norge har tatt kontakt med Israel for å sikre nordmenn i Gaza-konvoien

Rundt 50 skip i konvoien er på vei mot Gaza. Her er båter i konvoien avbildet utenfor Tunisia tidligere i september. Anis Mili / AP / NTB

Tre av båtene fikk natt til onsdag skader i droneangrep, ifølge aktivistene i konvoien.

– Vi har over tid fulgt båtene, og vi har tatt kontakt med Israel for å sikre at norske borgere om bord skal bli tatt hånd om på en ordentlig måte, sier pressetalsperson Andreas Bjørklund i Utenriksdepartementet (UD).

– Både departementet i Oslo og ambassaden i Tel Aviv er klare til å bistå så godt det lar seg gjøre dersom dette eskalerer ytterligere.

Spania og Italia sa onsdag at de vil sende marinefartøyer for å bistå Gaza-konvoien.

Nordmenn om bord

Konvoien med rundt 50 skip befinner seg for tiden sør for Kreta og har de siste dagene meldt om flere droneangrep.

Natt til onsdag fortalte aktivisten Samuel Rostøl som er om bord båten Adara, at tolv båter ble angrepet av droner. Tre av båtene ble skadet, men ingen personer ble skadet.

– Jeg våknet av den første eksplosjonen, og i løpet av sekunder var det full aktivitet om bord. Sikkerhetsprosedyrer ved angrep er noe vi har trent på og er forberedt på, sa Rostøl til NTB.

Spania bekymret

Gaza-konvoien Global Sumud Flotilla (GSF) har som mål å bryte den israelske blokaden for å levere nødhjelp til Gaza. Den består av over 50 båter med deltakere fra minst 44 land. Ni nordmenn deltar.

Spania sier at et marinefartøy vil reise torsdag for å bistå.

– Vi er bekymret, og derfor vil vi sende et skip for å sikre at våre borgere kan reddes og hentes tilbake til Spania, hvis nødvendig, sier Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Italia sender fregatt

Tidligere onsdag ble det kjent at en italiensk fregatt skulle bistå konvoien. Italias statsminister Giorgia Meloni uttalte i FNs hovedkvarter at det ikke var ventet at fregatten skulle bruke militær makt for å stanse droneangrep. Men hun omtalte også hjelpekonvoien som «farlig og uansvarlig».

Meloni hevdet at nødhjelpen kunne ha blitt levert av «den italienske regjeringen og kompetente myndigheter i løpet av få timer».

Israel innførte i mars full nødhjelpsblokade på Gazastripen, men har etter omfattende internasjonalt press siden mai sluppet inn noe nødhjelp. Verdens matvareprogram (WFP) har beskrevet mengden av nødhjelp som har sluppet inn, som «en dråpe i havet».

FN har erklært hungersnød i deler av det palestinske området.

Flere båter i konvoien Gaza Sumud Flotilla (GSF) hørte eksplosjoner og observerte droner utenfor Hellas natt til onsdag. Anis Mili / AP / NTB