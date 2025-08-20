Norge har lov til å forby innleie

– Det er på tide å legge denne ballen død og akseptere at seriøsitet og ordnede forhold i det norske arbeidslivet har kommet for å bli, sier forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes. Fredrik Varfjell/NTB

– Denne dommen var helt som forventet. Men likevel gledelig, sier forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes til FriFagbevegelse.

– For Fellesforbundet har innstrammingene i innleieregelverket vært avgjørende for å sikre arbeidsfolk faste ansettelser direkte i bedriftene, og for å hindre useriøsitet og sosial dumping. Denne dommen bekrefter nok en gang at innstrammingene står fjellstøtt, sier Justnes.

Han skryter av regjeringen som har stått sammen med Fellesforbundet i kampen for seriøsitet og for begrensninger av innleie.

Slaget er tapt

– Nå må bemanningsbyråene innse at slaget er tapt. De har tapt rettssak etter rettssak, både i det norske og det europeiske rettssystemet. Det er på tide å legge denne ballen død og akseptere at seriøsitet og ordnede forhold i det norske arbeidslivet har kommet for å bli. Det er å kaste bort tid og penger å be opp til flere rettsrunder om dette, sier Justnes.

Bemanningsselskapene mente de norske innleiereglene var i strid med EØS-avtalen. De gikk derfor til erstatningssøksmål og i dag kom dommen. Oslo tingrett slår fast at staten frifinnes.

– Dette viser at det er opp til oss politikere å bestemme hvordan arbeidslivspolitikken skal utformes, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Det er advokat Nicolay Skarning som har ført saken mot Arbeids- og inkluderingsdepartementet med advokat Ida Thue.

Brudd på EØS-avtalen

Stortinget vedtok i 2022 å begrense adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Dette gjorde de ved å oppheve innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter. I januar 2023 ble det også gitt en forskrift som forbød innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Jeg er glad for å se at tingretten har gitt oss medhold på alle punkter, sier Brenna. Samtidig så minner hun om at dommen ikke er rettskraftig enda.

Trådte i kraft 1. april i 2023

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakeren skal ansettes fast, direkte hos arbeidsgiver. Andre tilknytningsformer som kan benyttes, midlertidig ansettelse og innleie, dersom bestemte vilkår er oppfylt.

Bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

