– Norge har ingenting å skamme seg over
Strømkrisen i 2021 trigget Kjell Erik Eilertsen inn i politikken. Og han er klar på hva som er Norges største utfordring de neste 20 årene.
Kjell Erik Eilertsen stiller til valg for Industri- og Næringspartiet (INP).
Foto: Anna Novalova
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Har alltid vært interessert i politikk, og har i mange år blitt oppfordret til å bli med i politikken. Strømkrisen som utviklet seg gjennom 2021, motiverte meg såpass at «dette må jeg engasjere meg i».