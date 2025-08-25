– Norge har ingenting å skamme seg over

Kjell Erik Eilertsen stiller til valg for Industri- og Næringspartiet (INP). Foto: Anna Novalova

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Har alltid vært interessert i politikk, og har i mange år blitt oppfordret til å bli med i politikken. Strømkrisen som utviklet seg gjennom 2021, motiverte meg såpass at «dette må jeg engasjere meg i».