Nordmenn vil slå ring om Kong Harald, spådde kommentatoren. Det kan se ut til at hun fikk rett

Dette bildet av kongeparet har dukket opp på et kundetoalett. Foto: Sigrun Norderval

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

På et kundetoalett tilhørende en Kiwi-butikk, henger et bilde av kongeparet:

«På grunn av pendling har jeg hatt samme rasteplass med dertil hørende kundetoalett siden nyttår. Nå har dette kommet opp», skriver Sigrun Norderval på Facebook.