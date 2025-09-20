Nordmenn vil slå ring om Kong Harald, spådde kommentatoren. Det kan se ut til at hun fikk rett
En rekke personer har fordømt Durek Verretts rasismeanklager om kongefamilien. Kommentator tror nordmenn tar det personlig.
Dette bildet av kongeparet har dukket opp på et kundetoalett.
Foto: Sigrun Norderval
Innenriks
På et kundetoalett tilhørende en Kiwi-butikk, henger et bilde av kongeparet:
«På grunn av pendling har jeg hatt samme rasteplass med dertil hørende kundetoalett siden nyttår. Nå har dette kommet opp», skriver Sigrun Norderval på Facebook.