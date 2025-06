Nordmenn sier nei til vindkraft – men store utbygginger planlegges

Forskning viser at skepsisen til vindkraft øker, spesielt i små kommuner som rammes av utbyggingene. Tomm Pentz Pedersen

Selskapet Vindr vurderer fire fornybare prosjekter i Marker kommune i Østfold – tre vindkraftverk og ett solkraftverk. Det opplyser selskapets leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stian Tvede Karlsen, til Dagsavisen.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase. Prosjektene befinner seg på idéstadiet, og det første vi gjorde var å invitere naboer og berørte til en åpen kontordag i Ørje, der vi ønsket innspill fra lokalbefolkningen. Det var stort oppmøte og høyt engasjement. Vi er veldig glade for at det er mulig å ha en konstruktiv dialog både med dem som er for og dem som er mot prosjektene, sier Karlsen.

Hvor mange turbiner det konkret vil bli i grensekommunen Marker, er fortsatt usikkert. Karlsen sier Vindr foreløpig anslår at det kan bli mellom 20 og 35 vindturbiner. Turbinhøyden vil blant annet avhenge av vindforhold og tilgjengelig teknologi når et eventuelt byggestartpunkt nærmer seg.