Nordmenn pågrepet av Israel er sendt ut av landet

– Israels utenriksdepartement har nå bekreftet til oss at de fem siste norske borgerne som har vært arrestert, nå er på et fly på vei ut av Israel sammen med en rekke andre personer fra flere land, sier pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet.

Han sier videre at ambassaden i Tel Aviv har besøkt dem ved flere anledninger, senest i går.

Tre av dem var med på nødhjelpskonvoien Global Sumud Flotilla til Gaza som i forrige uke ble stanset av Israel. Aksjonistene ble pågrepet og internert av israelske myndigheter. Konvoien på over 40 båter skulle frakte nødhjelp til Gaza.

Til sammen seks nordmenn ble pågrepet, men tre av dem ble sendt ut av Israel tidligere denne uka. Den svenske aktivisten Greta Thunberg var også blant dem som ble pågrepet og har fortalt om dårlige forhold i det hun omtalte som et torturfengsel.

Denne uka ble ytterligere to nordmenn, Vigdis Bjorvand og Hannibal Ruud-Peima, pågrepet. De var om bord på fartøyet Conscience som del av en ny Gaza-konvoi. Global Sumud Flotilla opplyste onsdag at tre fartøy i konvoien hadde blitt angrepet av israels militære.

Det israelske utenriksdepartementet bekreftet at de hadde stanset flere båter, og at passasjerene var blitt tatt med til en israelsk havn og var i god behold.

Dansker også på vei hjem

Også tre danske aktivister er nå på vei hjem, det opplyser organisasjonen Ship to Gaza Danmark.

– Etter å ha sittet fengslet i det beryktede israelske Ktzi’ot-fengselet siden tirsdag, er de danske deltakerne nå på vei tilbake til Danmark, heter det.

Angivelig lander de tre på Københavns lufthavn klokken 12 lørdag.