Nordmenn ombord på Gaza-båt stanset av Israel

Et innlegg publisert på Instagram-kontoen til Thousand Madleens to Gaza i 9-tiden onsdag morgen viser en mann og en kvinne som står ombord i en båt. Mannen leser opp en tekst på norsk, og kvinnen holder opp et norsk pass.

Videoen synes å være forhåndsinnspilt.

– Vi er to norske statsborgere om bord på Conscience. Hvis du ser denne videoen, er vi blitt angrepet og kidnappet av den israelske okkupasjonsmyndigheten eller et annet land som er delaktig i folkemordet i Palestina, sier mannen.

– Vi ønsker at alle våre kamerater, venner og familie utøver press mot den norske regjeringen for å kreve at Israel løslater oss så fort som mulig, sier han videre.

Annonse

Flere båter stanset

NTB har vært i kontakt med norsk UD, som foreløpig ikke har svart på om de kan bekrefte at nordmenn var ombord og hvor disse befinner seg nå.

– De frivillige ombord på Conscience har trolig blitt angrepet og bortført av israelske styrker mens de var i internasjonalt farvann, skriver Global Sumud Flotilla på X like før klokken 10 onsdag.

Tidligere onsdag opplyste de at tre andre fartøy – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar og Anas Al-Sharif – var blitt angrepet og ulovlig avskåret av det israelske militæret tidlig om morgenen, 220 kilometer utenfor Gazas kyst.

Annonse

De opplyste da at Conscience var «under angrep». Båten har om lag 90 personer om bord, blant dem både journalister, leger og aktivister.

Israel bekrefter stans av båter

Det israelske utenriksdepartementet har bekreftet at de har stanset flere båter.

– Nok et fånyttes forsøk på å bryte blokaden og seile inn i en krigssone endte uten resultater. Båtene og deres passasjerer er overført til en israelsk havn, opplyser departementet på X.

Annonse

De skriver videre at alle passasjerene er trygge og ved god helse.

– Alle passasjerene ventes å bli deportert omgående, heter det.