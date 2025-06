Nordmenn blant mer enn 200 pågrepne før Gaza-marsj

March to Gaza Norway opplyste tidligere at minst ti deltakere i en gruppe norske aktivister på vei til Gaza skal være pågrepet eller deportert fra Egypt. Den beskjeden kom etter at gruppen natt til torsdag først opplyste at to av deltakerne i den norske delegasjonen var pågrepet.

– De ble oppsøkt av egyptisk politi på hotellrommet i Kairo og avhørt. Dette skjedde klokken 21.30, kort tid etter at de ankom hotellet. Siden har vi ikke hørt noe fra dem, sier organisasjonens talskvinne Susan Abdallah i en pressemelding natt til torsdag.

Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er pågrepet. UD sier at de gjennom ambassaden i Kairo har vært i kontakt med egyptiske myndigheter gjennom natten for å få oversikt over situasjonen og for å komme i kontakt med de to arresterte.

De to skal ha vært i Kairo i forbindelse med en planlagte «March to Gaza»-aksjonen, opplyser UD torsdag morgen. Departementet sier de har hatt dialog med den norske arrangøren.

Annonse

Norsk gruppe på 26

Etter den første meldingen, opplyste arrangøren ved 6-tiden at ti av deres folk var pågrepet eller deportert.

– Den første er allerede satt på fly hjem. Det foregår massedeportasjoner, skriver Abdallah.

Ifølge March to Gaza er det til sammen 26 personer i den norske gruppen. Noen har ankommet Kairo og andre er på vei dit, ifølge Abdallah.

Annonse

Mer enn 200 er pågrepet, sier Global March To Gazas talsperson Saif Abukeshek.

– Mer enn 200 deltakere ble pågrepet på flyplassen i Kairo eller avhørt ved hoteller rundt om i Kairo, sier han til AFP. De er fra blant annet USA, Australia, Nederland, Frankrike, Marokko og Algerie, heter det videre.

1700 aktivister på vei

Rundt 1700 aktivister har dratt fra Tunisia i busser og biler, ifølge det statlige tunisiske nyhetsbyrået TAP. De håper å kunne dra gjennom Libya og Egypt og nå Rafah-grenseovergangen til Gaza.

Annonse

Onsdag meldte det tyske nyhetsbyrået DPA at egyptiske myndigheter oppfordrer aktivister til å innhente nødvendige innreisetillatelser i forkant før de kommer til Egypt.

Ifølge en egyptisk sikkerhetskilde er over 100 aktivister blitt pågrepet av egyptiske myndigheter ved ankomst til landet, blant dem 52 fra Frankrike, 67 fra Algerie, 13 fra Marokko og 8 fra Libya.

Israel ber Egypt gripe inn

Israels forsvarsminister Israel Katz ber Egypt hindre at aktivistene når grensen mellom Egypt og Gazastripen, slik at de ikke kan ta seg inn i Gaza.

Annonse

I en uttalelse skriver Katz at israelske soldaters sikkerhet settes i fare hvis aktivistene tillates å slippe inn på Gazastripen. Det kan ikke skje, skriver han.

Det israelske militæret kontrollerer Gaza-siden av Rafah-grenseovergangen.

Kolonnen med aktivister har reist gjennom flere byer i Tunisia, og videre derfra og inn i Libya. Der følger de kysten videre mot Egypt, og håper å kunne få med seg flere aktivister underveis.

Til fots

Annonse

En av koordinatorene for kolonnen, Ahmed Ghniyah, opplyser ifølge DPA at det har kommet rundt 400 forespørsler fra frivillige i Libya som vil være med videre.

Aktivistene sier at hensikten med reisen er å rette oppmerksomhet mot den humanitære situasjonen på Gazastripen, og å protestere mot israelske angrep.

Siste del av reiseruten er planlagt å skje til fots, over en strekning på rundt 50 kilometer fra kystbyen Al-Arish nordøst i Egypt til Rafah-grenseovergangen, fredag denne uken. Fra og med søndag planlegger aktivistene å demonstrere i flere dager på rad på grensen til Gaza.