En nordmann er pågrepet etter at to menn ble funnet drept i en bil i Göteborg i Sverige tirsdag. Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

Mannen er foreløpig ikke avhørt, opplyser hans forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, til Dagbladet.

– Men han erkjenner ikke straffskyld for det han er mistenkt for i Sverige, sier Henriksen.

Mannen, som er i 30-årene, ble pågrepet i Oslo natt til onsdag som følge av at svensk politi hadde utstedt en arrestordre på ham. Det skjer etter at to menn ble funnet skutt og drept i en bil på Lunden i Göteborg tirsdag ettermiddag.

Truet politiet med skytevåpen

Nordmannen er også siktet for grove trusler med skytevåpen, grov ulovlig oppbevaring av skytevåpen, og flere veitrafikkovertredelser, opplyser politiadvokat Ole Kristian Holtsmark til TV 2 , som først meldte om pågripelsen.

Dette skjedde da politiet skulle pågripe ham, opplyser Holtsmark til NRK.

– Bakgrunnen for siktelsen er politiets forfølgelse av vedkommende natt til 3. september og omstendighetene rundt pågripelsen av siktede. For de grove truslene så er det en polititjenestemann som er fornærmet, sier han.

Fremstilles for varetektsfengsling

– Vi har nært samarbeid med svensk politi og påtalemyndighet om dette fortløpende, både hva gjelder etterforskning og spørsmål om overlevering til Sverige, sier politiadvokaten til NRK.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 13.

– Han begjæres varetektsfengslet på grunnlag av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare på grunnlag av de forholdene han er siktet for i Norge, i tillegg til at han begjæres varetektsfengslet etter arrestordreloven, hvor da arrestordren fra Sverige utgjør grunnlaget, skriver Holtsmark til TV 2.

Gjengkonflikt

Svensk politi opplyste onsdag at de mener drapene er koblet til en pågående gjengkonflikt i bydelen Biskopsgården i Göteborg, der to menn i april ble funnet skutt og drept ved en parkeringsplass.

De to som ble funnet drept på tirsdag, er begge menn i 30-årene.

– Begge er kjent for oss fra før, og det gjør at vi retter arbeidet vårt mot denne konflikten, sa politisjef Johan Sjöstrand til TT.