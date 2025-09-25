Nordlandssykehuset og legevakten i Bodø brøt loven da spedbarn døde

Nordlandssykehuset og legevakten i Bodø får kritikk fra Helsetilsynet og Statsforvalteren etter at et spedbarn døde. Heiko Junge / NTB

Rapportene fra Helsetilsyn og Statsforvalteren peker på flere alvorlige feil og konkluderer med at både legevakt og sykehus har brutt loven, skriver NRK.

Helsetilsynet har gjennomført tilsyn med Nordlandssykehuset, mens Statsforvalteren i Nordland åpnet tilsyn med Bodø legevakt.

Hendelsen skjedde i 2024. Et foreldrepar ringte 113 og fortalte at babyen deres var stille og ikke reagerte som vanlig.

Det ble sendt ut ambulanse, men ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om barnets tilstand, ifølge Helsetilsynet.

Barnet ble erklært død på sykehuset.

Også Bodø legevakt ble varslet på nødnettet, men legevaktlegen ble aldri informert.

Legevakten kritiseres for manglende kommunikasjon og samhandling med ambulanse og AMK.

– Det er sterkt beklagelig at saken fikk det utfallet som den fikk. Jeg vil på det sterkeste beklage overfor familien, sier legevaktsjef Raymond Dokmo.

Han sier at de har innført tiltak etter hendelsen.

Helsetilsynet mener at ledelsen ved Nordlandssykehuset ikke hadde tilrettelagt godt nok for at ansatte fikk tilstrekkelig kompetanse på små barn.

Ansatte ved ambulanseavdelingen hadde i flere år bedt om kurs ute at dette ble fulgt opp.

Svein Arne Monsen er klinikksjef for prehospitale tjenester ved Nordlandssykehuset. Han sier at de har gjennomført en rekke tiltak både i AMK og i ambulansetjenesten.

– Først og fremst er dette en tragedie for foreldrene som mistet barnet sitt. Saken har gjort sterkt inntrykk på personellet som var involvert, men også hele organisasjonen.