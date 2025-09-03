Boligeiere kan trolig kun vente seg én ny rentenedgang, ifølge Nordea. Her er Solfjellsbakken og Solfjellshøgda på Ryen i Oslo. Lise Åserud / NTB

Nordea venter at Norges Bank bare kutter styringsrenten én gang til, ned til 4 prosent i løpet av året. Deretter blir renten liggende på samme nivå i flere år.

I sin ferske makrorapport Economic Outlook viser banken til at norsk økonomi vokser langt sterkere enn ventet. Økt kjøpekraft, høy lønnsvekst og solide overskudd i industrien bidrar til at prisveksten vil holde seg over målet på 2 prosent i lang tid framover.

– Veksten i norsk økonomi har tatt seg betydelig opp i løpet av det siste året. Økt kjøpekraft hos husholdningene er den viktigste grunnen. Husholdningenes økonomiske situasjon er langt bedre enn inntrykket skapt av mediene, skriver Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen.

Dette tror Nordea om norsk økonomi de neste årene Styringsrente: ned til 4,0 prosent i 2025, deretter uendret til 2027

Fastlands-BNP: +2,0 prosent i 2025, +1,8 prosent i 2026, +1,7 prosent i 2027

Inflasjon (KPI-JAE): 3,0 prosent i 2025, 2,7 prosent i 2026, 2,5 prosent i 2027

Årslønnsvekst: 4,9 prosent i 2025, 4,4 prosent i 2026, 4,0 prosent i 2027

Arbeidsledighet: Rundt 2,1 prosent gjennom hele perioden

Boligpriser: Ventes å stige med ca. 20 prosent fra 2025 til 2027

(Kilde: Nordea Economic Outlook, september 2025)

Han viser til at realdisponibel inntekt har økt med rundt 6 prosent det siste året, den kraftigste veksten på 2000-tallet. Gode lønnsoppgjør, skattelette, økt barnetrygd og lavere barnehage- og SFO-priser trekkes fram som viktige forklaringer.

Konsumet per innbygger, justert for prisvekst, var i andre kvartal nær 4 prosent høyere enn ved inngangen til 2024, samtidig som sparingen også har tatt seg opp.

Høyere lønnsvekst

Nordea peker samtidig på at lønnsandelen i industrien er på et historisk lavt nivå. Lønnsandelen er den delen av bedriftenes inntekter som går til å betale lønn.

– Historisk lav lønnsandel i industrien gir en klar oppsiderisiko til lønnsveksten og Norges Banks prognoser de kommende årene. Det kan gjøre at det tar enda lenger tid før inflasjonen kommer ned til inflasjonsmålet, skriver seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea.

Svak krone og svært god inntjening i eksportindustrien har presset arbeidstakernes lønnsandel ned fra 87 prosent i 2019 til 73 prosent i 2024.

– Når lønnsandelen faller, betyr det at arbeidstakernes stykke av kaka krymper. Det vil kunne gi et vedvarende press for å ta igjen det tapte i senere oppgjør, skriver prognosemakerne i Nordea.

Boligprisene vil skyte fart

Sterk inntektsvekst og lavere rente bidrar også til økt aktivitet i boligmarkedet. Prisene har steget med 5,5 prosent det siste året, og Nordea tror oppgangen vil fortsette.

– Vi kan komme til å se en økning i boligprisene på rundt 20 prosent fra 2025 til 2027, skriver Midtgaard.

– Men skulle Norges Banks egne prognoser for renten med totalt fem rentekutt bli realisert, kan boligprisveksten bli mer enn 30 prosent fram til 2027. Det vil i så fall gi oss den sterkeste boligprisveksten siden årene før finanskrisen, heter det.

Nordea venter at fastlands-BNP vokser med 2 prosent i 2025, etter en oppgang på 0,6 prosent i 2024. Veksten ventes å holde seg noe over trend de neste årene, med 1,8 prosent i 2026 og 1,7 prosent i 2027. Arbeidsledigheten ventes å holde seg stabil på rundt 2,1 prosent.

Lønnsveksten er anslått til 4,9 prosent i 2025, før den gradvis dempes til 4 prosent i 2027. Inflasjonen (KPI-JAE) ventes å ligge godt over målet på 2 prosent, med 3 prosent i 2025, 2,7 prosent i 2026 og 2,5 prosent i 2027.