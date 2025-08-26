– Noen Høyre-styrte kommuner bruker pengene til helt andre formål
En nasjonal satsing skulle gi flere voksne i barnehage og SFO, lovet Ap og SV. Prislapp: 1,5 milliard kroner. Men ifølge forsker er det sannsynlig at pengene går til andre ting.
SV-leder Kirsti Bergstø (til venstre), og Sunniva Holmås Eidsvoll, leder for Oslo SV.
Foto:_Kenneth Stensrud
Innenriks
Hele 41 prosent av norske barnehagestyrere har det siste året vært nødt til å stenge avdelinger eller redusere åpningstiden på grunn av for lav bemanning. Nesten to av tre har vurdert å gjøre det samme.
Det viser en fersk undersøkelse blant over 1.000 barnehagestyrere, utført av Respons Analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet.
– Dette er en krise for barna, sier forbundsleder Geir Røsvoll i en uttalelse.