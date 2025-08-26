– Noen Høyre-styrte kommuner bruker pengene til helt andre formål

SV-leder Kirsti Bergstø (til venstre), og Sunniva Holmås Eidsvoll, leder for Oslo SV. Foto:_Kenneth Stensrud

Hele 41 prosent av norske barnehagestyrere har det siste året vært nødt til å stenge avdelinger eller redusere åpningstiden på grunn av for lav bemanning. Nesten to av tre har vurdert å gjøre det samme.

Det viser en fersk undersøkelse blant over 1.000 barnehagestyrere, utført av Respons Analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

– Dette er en krise for barna, sier forbundsleder Geir Røsvoll i en uttalelse.