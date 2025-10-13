Nobels minnepris til trio som har forklart innovasjonsdrevet vekst

Fra venstre: Kungliga Vetenskapsakademien-medlemmene John Hassler, Hans Ellegren og Kerstin Enflo kunngjorde mandag årets vinnere av Nobels minnepris i økonomi under en pressekonferanse i Stockholm. Anders Wiklund / TT via AP / NTB

Prisen ble kunngjort mandag formiddag i Stockholm. Det er Kungliga Vetenskapsakademien som står bak utdelingen.

– Vinnernes arbeid viser at økonomisk vekst ikke er noe vi kan ta for gitt. Vi må ta vare på mekanismene bak kreativ vekst, slik at vi ikke faller tilbake i stagnasjon, sier John Hassler, leder for komiteen som deler ut prisen, i en pressemelding.

Amerikaneren Joel Mokyr får den ene delen av prisen «for å ha identifisert forutsetningene for vedvarende vekst gjennom teknologisk utvikling».

Den andre halvdelen av prisen deles av amerikaneren Peter Howitt og franskmannen Philippe Aghion «for teorien om vedvarende vekst gjennom kreativ ødeleggelse».

– Dette kom overraskende. Jeg er målløs og hadde ikke forventet dette i det hele tatt, sa Aghion, som deltok på pressekonferansen via videolink.

Økonomiprisen heter formelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.

Den ble innstiftet av den svenske sentralbanken i 1968, men regnes ofte som en av nobelprisene. Prisvinneren får 11 millioner svenske kroner.

86 personer har mottatt prisen, hvorav tre nordmenn. Ragnar Frisch fikk prisen første gang den ble utdelt i 1969. Senere er Trygve Haavelmo (1989) og Finn Kydland (2004) blitt tildelt prisen.