Klokka 11 var verdens øyne rettet mot talerstolen på Nobelinstituttet i Oslo.

María Corina Machado er leder for partiet Vente Venezuela, som beskriver seg som sentrumsliberale.

Hun var medlem av Venezuelas parlament fra 2011 til 2014 og grunnla valgobservasjonsorganisasjonen Súmate.

– Hun får Nobels fredspris for sitt arbeid med å fremme demokratiske rettigheter for folket i Venezuela og for kampen for å oppnå en rettferdig og fredelig overgang fra diktatur til demokrati, sier leder Jørgen Watne Frydnes i Nobelkomiteen.

– Hun er et ekstraordinært eksempel på sivilt mot i Latin-Amerika i nyere tid, sier han.

– Pris til en hel bevegelse



Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den Norske Nobelkomité, Kristian Berg Harpviken, fikk tak i prisvinneren på telefon fredag formiddag, som er grytidlig morgen i Venezuela, og overbrakte beskjeden.

– Hun ble først stum, men sa at hun var overveldet. Hun sa også at dette er en pris til en hel bevegelse i Venezuela, en bevegelse som kjemper for demokrati, sier Harpviken til NRK.

María Corina Machado Født 7. oktober 1967

Begynte sin aktivistkarriere som leder for stiftelsen Fundacion Atenea

I 2002 stiftet hun og Alejandro Plaz organisasjonen Súmate for å overvåke valgavviklingen i Venezuela

Klar motstander av Venezuelas president Hugo Chávez og etterfølgeren Nicolas Maduro

Gikk aktivt inn i politikken som medlem av nasjonalforsamlingen for opposisjonspartiet MUD i 2010

Ledet demonstrasjoner mot den stadig mer autoritære president Maduro i 2014 og har siden vært en sentral leder for opposisjonen

– Tvunget til å leve i skjul



– Venezuela har utviklet seg fra et relativt demokratisk og blomstrende land til en brutal og autoritær stat som nå lider humanitært og er i økonomisk krise, sier Frydnes.

– Demokratiet avhenger av folk som nekter å tie og som tør å stå fram til tross for alvorlig risiko.

– Det siste året har hun blitt tvunget til å leve i skjul, men har likevel forblitt i Venezuela, noe som har inspirert millioner av mennesker, sier Frydnes.

FN-sambandet: – Dette handler ikke bare om én person

– At Maria Corina Machado får Nobels fredspris understreker hvor viktig det er å stå opp for demokrati og rettigheter, også når det koster. Hun har vært en tydelig stemme for frihet i Venezuela, og har gjort det med mot, utholdenhet og en urokkelig tro på at folk skal få være med og forme sitt eget samfunn, sier FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu, til Dagsavisen.

– Dette handler ikke bare om én person. Det handler om alle som kjemper for demokrati under press, og om verdiene som FN er tuftet på: deltakelse, rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. FN har vært til stede i Venezuela i mange år, dokumentert overgrep og støttet sivilsamfunn, og Machados kamp står midt i det landskapet, sier Bu, og legger til:.

– For Norge, som både er en FN-nasjon og vert for fredsprisen, er dette en påminnelse om at vi har et ansvar. Å støtte dem som bygger demokrati, ikke bare snakke om det. Vi i FN-sambandet gratulerer Maria Corina Machado med prisen og håper den gir styrke til alle som står i samme kamp, verden over.

Spenning

Spenningen rundt tildelingen har vært større enn vanlig i år, ikke minst fordi USAs president Donald Trump har gjort det uttrykkelig klart at han mer enn gjerne vil bli hedret med prisen, skriver NTB.



Nobelkomiteen bekrefter at de bestemte seg for årets fredsprisvinner mandag denne uken. All presseomtale om Donald Trump har ikke påvirket arbeidet, sier komitélederen.

Komitéleder Jørgen Watne Frydnes opplyser til VG at beslutningen ble tatt mandag og at de nå jobber med å formulere begrunnelsen for mottakeren.

– Verden har nok sett enda verre ut enn den gjør i dag. Men så lenge jeg har levd, oppleves dette som en spesielt konfliktfylt tid. Det fredsprisen representerer, er viktigere enn på lenge, sier han til avisen.

En dyster geopolitisk situasjon er bakteppet for årets tildeling, mener foreningen Nobeliana, som formidler kunnskap om fredsprisen.

– Den alvorlige internasjonale situasjonen har lagt viktige føringer for årets fredspris, uttalte historiker Øivind Stenersen i Nobeliana til NTB i forkant av pristildelingen.



Støre: – Dette er en viktig pris

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerer den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado med Nobels fredspris.

– I begrunnelsen legger Nobelkomiteen vekt på Machados modige arbeid for å fremme og sikre demokratiske rettigheter for folket i Venezuela, og hennes innsats for en fredelig overgang fra diktatur til folkestyre, sier Støre.

– Dette er en viktig pris og understreker betydningen av kampen for borgeres grunnleggende rettigheter i en verden der demokratiske verdier er under press, sier statsministeren videre.

Søreide: Machado er enormt modig

– Det krever et enormt mot å stå imot en slik undertrykkelse, og det har María Corina Machado utvist, sier Ine Eriksen Søreide (H) om det venezuelanske regimet.

– President Nicolás Maduros undertrykkelse blir stadig tøffere. Det krever et enormt mot å stå imot en slik undertrykkelse, og det har María Corina Machado utvist. Hun har blitt nektet av Maduro-regimet å stille til valg, men hun nekter selv å la seg true til taushet og forblir i Venezuela til tross for fare for sitt eget liv, påpeker Søreide.

– Jeg håper at denne prisen blir en oppmuntring til de millioner av venezuelanere som bevarer håpet om en fri og demokratisk fremtid for landet sitt, sier hun videre.