Nobelpris-eksperter: – En skandale om Trump får fredsprisen

Donald Trump har lenge vært tydelig på at han ønsker å bli sett som en global fredsarkitekt. Han har gjentatte ganger uttalt at han kunne avslutte krigen i Ukraina på 24 timer og nevnt Nobels fredspris som en slags målestokk for sine ambisjoner.

I et møte med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu nylig ble den amerikanske presidenten åpenbart fornøyd da Netanyahu overrakte ham en nominasjon til fredsprisen.

– For Trump handler dette veldig mye om hva han har gått til valg på. At han er en som får til avtaler, og en som får til ting for å skape fred. Trump skulle løse alle disse konfliktene bare på noen dager inn i presidentperioden. For ham vil jo en nobelpris være en krone på verket på det. Så fra hans perspektiv er det kanskje ikke så rart at han ønsker det, sier lederen i Raftostiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt til NTB.

– Men han kommer ikke til å få den, legger han til.

Angriper demokratiet og støtter Israel i Gaza

Han understreker at Nobelkomiteen også vil vurdere andre sider av Donald Trumps politikk enn innsatsen for å få til en fredsløsning mellom Russland og Ukraina. Helhetsbildet vil ikke være fordelaktig for Trump som fredspriskandidat.

– De må se på at Donald Trump også er en som støtter Israel i et pågående folkemord i Gaza. Han går til angrep på demokratiet i USA. Han har bidratt til å gå til angrep på de institusjonene verden har skapt etter andre verdenskrig for å unngå krig. Det ville vært en skandale om Trump fikk Nobels fredspris, sier Kobbeltvedt.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu overrekker Donald Trump en nominasjon til Nobels fredspris. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Fred er mer enn enkeltøyeblikk

Norges Fredsråd deler Raftostiftelsens oppfatning av Trump som fredspriskandidat.

Fredsprisen skal være verdens tydeligste stemme for varig fred. Den må ikke brukes til å belønne aktører som bidrar til økt konfliktnivå, og som i neste øyeblikk ønsker æren for en midlertidig avtale, understreker Norges Fredsråd overfor NTB.

– Fredsprisen er en anerkjennelse av mennesker, organisasjoner og bevegelser som over tid reduserer vold, bygger forsoning og forståelse, og styrker fredsfremmende arbeid over hele verden. Fred er mer enn enkeltøyeblikk og overskrifter, det er møysommelig arbeid for å løse de underliggende årsakene til konflikt. Den som skal få fredsprisen, må kunne vise at de står for det i handling, ikke bare i ord, skriver de.

– Burde fått prisen 4–5 ganger

Donald Trump har flere ganger hevdet at han burde fått Nobels fredspris for sin rolle i å dempe spenningen mellom India og Pakistan i 2019. Han viser også til normaliseringsavtalene mellom Israel og flere arabiske stater – de såkalte Abraham-avtalene – som bevis på sin fredsskapende kapasitet.

Han har uttrykket frustrasjon over at prisen uteble og har antydet at systemet er politisk rigget mot ham.

– Jeg burde fått prisen fire eller fem ganger. De gir meg ikke Nobels fredspris fordi de bare gir den til liberale, sa Trump i juni ifølge Deccan Herald etter at Pakistans regjering skrev på X at de nominerer Trump til fredsprisen.

Kilder hevder overfor Dagens Næringsliv at Donald Trump tok opp Nobels fredspris i en telefonsamtale med finansminister Jens Stoltenberg i juli. Trump ville også snakke om toll, ifølge DNs kilder. Stoltenberg bekrefter at han snakket med Trump, men kommenterer ikke om fredsprisen var tema.

Nobelkomiteen vil se på helheten

Dersom Trumps møter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin skulle resultere i en fredsavtale, vil ikke det øke sannsynligheten for en fredspris, ifølge Kobbeltvedt i Raftostiftelsen.

President Donald Trump og Vladimir Putin under toppmøtet i Alaska sist fredag. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

– Jeg tror at Nobelkomiteen ville sett på en helhet her. Det ser jo ikke ut som dette kommer til å bli en veldig god avtale for Ukraina. Det gjenstår selvfølgelig å se, men så langt har han først og fremst bidratt til å gi etter for Putins ulovlige invasjonskrig, bidratt til å legitimere den. Så langt virker det som om Trump i stor grad har gitt etter for Putins krav og legitimert Russlands posisjoner. Det er vanskelig å se at dette er en veldig klok tilnærming for å få til en varig fred, sier han.