Donald Trump har ikke lagt skjul på at han ønsker fredspsrisen Foto: Evelyn Hockstein, Reuters/NTB

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger tatt til orde for at han fortjener fredsprisen, noe som har generert mye presseomtale både i Norge og internasjonalt.

Frydnes har tidligere sagt at slike medieoppslag ikke påvirker komiteen, men fikk igjen spørsmål om Trump-presset under kunngjøringen av årets fredsprismottaker.

– I den lange historien til Nobels fredspris tror jeg denne komiteen har sett enhver type kampanje og medieoppmerksomhet. Vi får tusenvis av brev hvert år fra folk som vil si hva som for dem fører til fred, svarte Frydnes på spørsmålet.

– Denne komiteen sitter i et rom fylt av portretter av tidligere mottakere. Og det rommet er fylt med mot og integritet. Så vi baserer kun våre beslutninger på testamentet til Alfred Nobel.

Annonse

Frydnes har tidligere sagt at Trump ikke har tatt kontakt med komiteen.

Støre om Trump-presset

Årets fredspris gikk ikke til Donald Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre legger til grunn at det ikke vil få noen konsekvenser for Norge.

NTB snakket med Støre fredag formiddag før det ble kjent hvem som fikk fredsprisen.

Annonse

– Nei, det kan vi ikke legge til grunn, svarte Støre på spørsmål om han tror det vil få konsekvenser for Norge dersom den amerikanske presidenten ikke tildeles fredsprisen.

– Vi forklarer jo til dem som spør, at dette er jo ikke noe norske regjeringer bestemmer, men at vi har en tradisjon for å forvalte dette viktige oppdraget med å gi Nobels fredspris, og at det er komiteen som avgjør. Det må vi legge til grunn at folk forstår.

USAs president Donald Trump har hintet om at han gjerne vil bli hedret med prisen.

Støre sier at den internasjonale oppmerksomheten vitner om hvor viktig prisen er.

Annonse

– Synes du Trump burde få fredsprisen?

– Jeg skal ikke ha noen mening om det, det avgjør den komiteen. Men jeg vil si at jeg synes han fortjener anerkjennelse i dag for at han har fått til det som kan bli slutt på krigen i Gaza, sa statsministeren.