Nobeldirektøren om mulig lekkasje: – Høyst sannsynlig spionasje

Venezuelas opposisjonsleder María Corina Machado er tildelt årets Nobels fredspris. Natten før kunngjøringen, skjøt hun fart på bettinglistene, og Nobelinstituttet peker på mulig spionasje. Rodrigo Freitas / NTB

– Det er for tidlig å si helt sikkert, men det er ikke en hemmelighet at Nobelinstituttet er utsatt for spionasje, sier direktør Kristian Berg Harpviken ved Det Norske Nobelinstitutt til TV 2.

Døgnet før fredsprisen ble utdelt, føk Maria Corina Machado oppover på bettingselskapenes oversikt over mulige vinnere. Machado, som knapt var blitt nevnt av eksperter på forhånd, skjøt plutselig opp med vinnersjanser på nesten 70 prosent.

– Høyst sannsynlig er det spionasje, sier Harpviken.

– Det er åpenbart at institusjonen er interessant for aktører som ønsker å tilegne seg informasjon, både stater og andre organisasjoner. Motivene kan være både politiske og økonomiske. Det har pågått i mange tiår, sier Harpviken videre.

Nobelinstituttet kommer til å undersøke saken nøye og grundig gå gjennom rutinene, sier han.

– Der det er nødvendig strammer vi inn sikkerheten ytterligere, forteller Harpviken.

De har uttalt at det er lite sannsynlig at noen internt har lekket vinneren.

– Det kan få det til å fremstå som at noen på innsiden bevisst har lekket informasjon. Det er ikke sannsynlig, sier Harpviken.