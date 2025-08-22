Nicolai Tangen om Israel-investeringene: – Min verste krise noensinne

Leder for Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen beskriver saken om investeringer i Israel som den mest krevende i hans tid som oljefondssjef. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det forteller han i et intervju med svenske Dagens Industri , gjengitt av Dagens Næringsliv.

– Det er min verste krise noensinne. Dette er en alvorlig situasjon, for det handler om tilliten til fondet. Men jeg har vært i alvorlige situasjoner tidligere, som under ansettelsen min og korrespondansen med Elon Musk, som skapte masse bråk i Norge, sier han.

– Å være leder er å stå i denne typen situasjoner, legger han til.

I intervjuet gjentar han blant annet at selskapet Bet Shemesh Engines ble feilvurdert i mai i år.

– Vi burde enten ha solgt det eller sendt det videre til Etikkrådet, sier han.

Isteden endte det med at oljefondet senere solgte seg ut av Bet Shemesh Engines og flere andre selskaper i august etter en avsløring fra Aftenposten.