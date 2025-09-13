Ni personer pågrepet under ytre høyre-demonstrasjon i London

Folk demonstrerer under marsjen og samlingen «Unite the Kingdom» (Foren Kongeriket) ledet av Tommy Robinson i London. Foto: Joanna Chan / AP / NTB

Demonstranter samlet seg i gatene med engelske flagg til støtte for Tommy Robinson lørdag.

Noen av demonstrantene bar unionsflagget til Storbritannia og det røde og hvite St. George-korset som representerer England. Andre hadde med seg amerikanske og israelske flagg og bar MAGA-capser forbundet med USAs president Donald Trump.

De ropte slagord som kritiserte statsminister Keir Starmer og bar plakater med tekster som blant annet «send dem hjem». Noen av deltakerne hadde med seg barn.

Voldelige demonstranter

Politiet måtte gripe inn på flere steder for å stoppe «Unite the Kingdom»-demonstranter som forsøker å ta seg inn på avsperrede områder, bryte gjennom politisperringer eller nå fram til motdemonstranter.

Det opplyser London-politiet i en melding på X.

– Flere politibetjenter har blitt angrepet, heter det i meldingen.

110.000 mennesker

Politiet har gjort et anslag basert på overvåkingsbilder og opptak fra politihelikopter, og de opplyser at rundt 110.000 mennesker deltok.

Samtidig møtte rundt 5000 mennesker til en «Stå opp mot rasisme»-marsj som startet omtrent en og en halv kilometer lenger nord. Det ble satt inn rundt tusen politifolk for å holde de rivaliserende gruppene atskilt.

Robinsons egentlige navn er Stephen Yaxley-Lennon. Han var blant grunnleggerne av den høyreekstreme gruppa English Defence League (EDL) og har siden blitt en av de tyngste figurene på ytre høyre i Storbritannia.

En demonstrant holder en plakat hvor det står «hvil i fred Charlie Kirk» mens han sitter på hodet til en av løvene på Westminster Bridge under marsjen. Foto: Joanna Chan / AP / NTB

– En invasjon

Philip Dodge, en pensjonert baker fra Sheffield i Midt-England, reiste til arrangementet sammen med kona.

– Jeg er veldig bekymret. Jeg trodde aldri jeg skulle se dette i dette landet, sier han til AFP.

Andre deltakere sa de var mer bekymret for innvandring.

– Det er en invasjon, sier 28 år gamle Ritchie, som bare ville stille i intervju med fornavnet sitt.

Han viser til de rekordhøye innvandringstallene i Storbritannia de siste årene, inkludert titusener av asylsøkere som årlig ankommer i små båter over Den engelske kanal.

– De forstår ikke at vi vil ha landet vårt tilbake, sier han.

En politibetjent står foran demonstranter som deltar i marsjen og samlingen «Unite the Kingdom» (Foren Kongeriket) ledet av Tommy Robinson i London. Foto: Joanna Chan / AP / NTB

Elon Musk deltok

Flere demonstranter festet også bilder av den høyreorienterte amerikanske aktivisten Charlie Kirk til plakatene sine.

Blant talerne var Elon Musk, som deltok via videolink, den franske politikeren Eric Zemmour og Petr Bystron fra partiet Alternative for Germany (AfD).

Regjeringen har møtt omfattende kritikk etter å ha forbudt gruppen Palestine Action i juli. Politiet har siden arrestert hundrevis av fredelige demonstranter som holdt opp skilt til støtte for gruppen, med hjemmel i antiterrorlover.