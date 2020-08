Ni nye smittetilfeller i Indre Østfold

Kommunen er hardt rammet av et smitteutbrudd, og over 60 personer har blitt smittet den siste uken.

Nå er altså ytterligere ni personer registrert smittede, og kommunen opplyser at de arbeider med smittesporing for fullt utover kvelden og videre tirsdag.

Siden onsdag i forrige uke har Indre Østfold registrert 68 smittetilfeller, og ordfører Saxe Frøshaug (Sp) har betegnet situasjonen som «kritisk».

Søndag innførte kommunen derfor en rekke hastetiltak for å få bukt med det stadig mer eskalerende utbruddet. Ett av de mange forbudene er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk innen familier og hos venner. Forbudet varer i første omgang ut denne uken.

Kommunen har også stengt alle bibliotek, som vil forbli stengt ut august. Idrettshaller, svømmehaller og fotballbaner holdes også stengt ut måneden. Alle typer arrangementer i august har også blitt avlyst.

I tillegg vil alle serveringssteder, barnehager og skolefritidsordninger holdes stengt ut denne uken.

