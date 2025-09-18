NHO: – Vi håper at prosjekter som har stått på vent nå kommer i gang
Byggeaktiviteten og boligmarkedet vil få et løft av siste rentekutt, håper NHO. Men det er ingen grunn til jubel, mener sjeføkonom.
Byggebransjen har slitt lenge, men får nå drahjelp av rentekuttet, ifølge NHO.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Innenriks
Norges Bank kunngjorde torsdag formiddag at de kutter styringsrenten fra 4,25 til 4 prosent. De oppjusterte også rentebanen – prognosene tilsier at nye kutt i renta ikke vil komme tett.
– Det er
klart at dette er en veldig gledelig nyhet for oss i boligbyggingen, som er på
et historisk lavt nivå. Vi trenger positiviteten og optimismen som dette
rentekuttet trolig vil bidra til å skape, sier Nina Solli, direktør i NHO Byggenæringen, til Dagsavisen.