Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Norges Bank kunngjorde torsdag formiddag at de kutter styringsrenten fra 4,25 til 4 prosent. De oppjusterte også rentebanen – prognosene tilsier at nye kutt i renta ikke vil komme tett.

– Det er klart at dette er en veldig gledelig nyhet for oss i boligbyggingen, som er på et historisk lavt nivå. Vi trenger positiviteten og optimismen som dette rentekuttet trolig vil bidra til å skape, sier Nina Solli, direktør i NHO Byggenæringen, til Dagsavisen.