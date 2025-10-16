NHO-sjefen raser mot omkamper om Melkøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Det viktigste både for norsk og internasjonalt næringsliv er forutsigbarhet. Av og til får man bite i seg det som er og gå videre, ikke ta omkamp etter omkamp. Hvis det vi har opplevd de siste dagene er hovedregelen for dette Stortinget i fire år, advarer jeg sterkt på vegne av næringslivet, sier Ole Erik Almlid.

– Vi trenger forutsigbarhet. Gi oss litt mindre politikk på speed, mener NHO-toppen.

Omkamp om Melkøya

Rødt vil nok en gang ha en omkamp for å stanse elektrifisering av Melkøya. Dette var Stortinget nær ved å bli enige om i vår, men opposisjonspartiene klarte den gang ikke å samle seg om et felles alternativ.

Senterpartiet har videre foreslått å stanse videre elektrifisering av sokkelen fra land.

Partiets energipolitiske talsperson, Maren Grøthe, partiet la fram forslaget på vegne av Senterpartiet i Stortinget mandag.

Sist, men ikke minst: Fremskrittspartiet fremmet flere løse forslag om å stanse elektrifiseringen av sokkelen under trontaledebatten tirsdag, uten å få flertall.

Forslagene gikk ut på at «Stortinget ber regjeringen stanse elektrifiseringen med kraft fra Heidrun-feltet, Grane-feltet, Snorre-feltet» og ber regjeringen i tillegg «vurdere mulighetsrommet for å stoppe både pågående og godkjente elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land på norsk kontinentalsokkel».

Forslaget fikk ikke flertall.

– Fullstendig useriøst

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, mener det er fullstendig useriøst å ta omkamp på omkamp om elektrifiseringen.

– Nå har man sagt til selskapene at man skal gjøre det slik. Det har ikke selskapene bedt om, men de forholder seg til rammevilkårene. Vi kan ikke ha et politisk Norge hvor omkamp er regelen, sier Ole Erik Almlid.

– Det er lov å mene hva man vil. Men man kan ikke reversere denne type vedtak, legger han til.

– Mulig å stanse

Rødts energipolitiske talsperson, Sofie Marhaug, mener regjeringens premiss om å skaffe nok erstatningskraft innen 2030 er verken mulig eller ønskelig.

– Det vil i så tilfelle bli det største naturinngrepet i Finnmark noensinne. Det er det fortsatt mulig å stanse, sier hun om omkampen i forhold til Melkøya.

Senterpartiet, på sin side, mener elektrifisering av sokkelen fra land vil tappe Fastlands-Norge for kraft i en tid hvor landet trenger kraft mer enn noen gang. I tillegg vil det føre til høyere og ustabile strømpriser for folk og bedrifter.

Almlid mener man bare kan si dette en gang for alle:

– Det blir elektrifisering av Melkøya. Det er viktig at norsk næringsliv og internasjonalt næringsliv får høre at dette rommet her (Stortinget) står fast ved vedtaket, poengterer han.

– Det er greit å være politisk, uenig om saker. Forutsigbarhet er kanskje det aller viktigste ordet både for norsk og internasjonalt næringsliv, er hans beskjed.

– Skaper usikkerhet

Mani Hussaini, energipolitisk talsperson for Ap på Stortinget, sier til FriFagbevegelse at det ikke er aktuelt å skape usikkerhet for norske arbeidsplasser på denne måten. Han avviser også at det er juridisk grunnlag for å trekke tillatelsene tilbake.

Allerede for et halvt år siden var 30 prosent av prosjektet allerede gjennomført, ifølge faktisk.no.

Det er inngått kontrakter for 13 milliarder kroner, ifølge offshorenorge.no.

De daværende regjeringspartnerne Sp og Ap godkjente elektrifiseringsprosjektet av Melkøya i august 2023.

Erstatter gasskraft

Ved en elektrifisering blir gasskraftverket på anlegget lagt ned, for å drive anlegget med kraft fra det vanlige strømnettet. Det vil forlenge levetiden til hjørnesteinsbedriften Hammerfest LNG etter 2030 og fram til 2050.

Rødt mener dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

Forbundsleder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, var svært misfornøyd med omkampen i vår.

– Det er helt uakseptabelt å slå politisk kontra på denne måten. De herjer med arbeidsplassene til våre medlemmer og Norges industripolitiske omdømme, mener Alfheim.

En rekke representantforslag ble behandlet i et forsøk på å stanse elektrifiseringen sist vår. Det ble en thriller i stortingssalen.

85 stemte for innstillingen fra energikomiteen, mens 84 stemte for forslagene om å stanse elektrifisering. SV, Rødt, Frp, MDG og Sp stemte for å stanse elektrifiseringen, mens Venstre stemte imot forslagene om stans og ble dermed avgjørende for utfallet.

LO-lederen i Hammerfest, Kristiane Mauno Krystad, kalte den gang striden om Melkøya et politisk spill om en sak som burde vært avgjort for lenge siden.

Forslag fra Sp

Sps forslag får ingen konsekvenser for Melkøya, men innebærer at det ikke skal gis nye konsesjoner.

Heller ikke dette forslaget får støtte fra Arbeiderpartiet.

– Ap skal være garantisten for stabile og forutsigbare rammebetingelser for petroleumsnæringen, sier Mani Hussaini.

Som en del av dette skal alle søknader om kraft fra landprosjekter behandles i henhold til etablert rollefordeling og regelverk, ifølge Ap-politikeren.

– Først når eventuell søknader om godkjenninger foreligger, kan slike vurderinger gjøres opp mot de lover og regler som er vedtatt, sier han.

De fleste elektrifiseringsprosjektene som er planlagt innen 2030, har allerede fått godkjent plan for nettilknytning. Unntaket er Balder/Grane.

Vår Energi planlegger å elektrifisere Balder innen 2030. Grane, som Equinor er operatør for, er per i dag ikke vedtatt elektrifisert.