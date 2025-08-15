NHO krever beskjed i god tid hvis Nav endrer tiltaksplaner

Nav-sjef Hans Christian Holte beklaget flere ganger fredag etter å ha blitt kalt inn for å redegjøre for arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Kommunikasjonen har vært for dårlig, noe som skapte misforståelser og usikkerhet om arbeidsmarkedstiltakene, erkjente han. Forrige uke stanset flere Nav-kontor arbeidsmarkedstiltak etter at det ble sendt ut beskjed om at de ikke skulle overskride budsjettet.

– Det er på ingen måte en stopp i bruken av tiltak. Det som har vært kommunisert de siste dagene, dreier seg om hvordan vi har god budsjettstyring, sa Holte etter møtet.

Det som har oppstått, var dypt beklagelig, fortsatte han.

Bransjeorganisasjon vil ha plan for resten av året

Beklagelse alene hjelper verken deltakerne på arbeidsmarkedstiltak eller leverandørene av tiltaksplasser, svarer bransjeorganisasjonen NHO Arbeid og inkludering. Konstituert direktør Christine Schaanning mener det fortsatt er uklart hva som vil skje med tiltaksplassene.

– Vi trenger en konkret plan for resten av året, ellers risikerer vi at både mennesker og fagmiljøer mister fotfestet. Hver dag uten avklaring betyr tapt tid og økte barrierer for dem som står utenfor arbeidslivet, sier Schaanning.

Bransjeorganisasjonen forventer:

Umiddelbar og tydelig beskjed til alle leverandører om antall plasser og plan ut året.

Minst fire måneders varsel ved endringer.

At tiltaksleverandører skjermes for feil de ikke har ansvar for.

Høyre: Brenna kaster Holte under bussen

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) beskriver det som uheldig og unødvendig at det ble skap usikkerhet rund Navs tiltak med å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Hun sier beskjeden som ble sendt ut i Nav-systemet forrige uke, kom som en overraskelse på henne.

– Men som dere hører nå, så er jo både tonen og budskapet et annet, sa hun etter møtet med Nav-sjefen.

Men det er Brennas egen håndtering som står til stryk, mener Høyre. Det er Brenna som er ansvarlig for både budsjetter og styringen av Nav, og det framstår åpenbart at hun ikke har styringen med etaten som en arbeidsminister skal ha, ifølge arbeidspolitisk talsperson Henrik Asheim.

– Det Tonje Brenna driver med, henger ikke på greip. Statsråden ga Stortinget en garanti i mai om at hun følger nøye med på budsjettposten til arbeidsmarkedstiltak. Tre måneder senere vet hun altså ingenting og løper fra ansvaret ved kaste Nav-direktøren under bussen. Hun har bløffet Stortinget og sviktet folk som trenger hjelp til å få seg en jobb, sier han.

– Nav må være åpne om overforbruk

Det vakte stor oppsikt da det ble gitt beskjed internt i Nav denne uken om stopp inntil videre for arbeidsmarkedstiltak, blant annet for folk på venteliste og for dem som ikke hadde fått oppstartstidspunkt. Dette skjedde etter at fylkes- og regiondirektører hadde fått skriftlig melding fra arbeidsdirektør Sonja Skinnarland, ifølge Aftenposten: Her ble det gitt tydelig beskjed om å unngå budsjettoverskridelser.

I fjor ble Navs budsjettpost der arbeidsmarkedstiltak hører hjemme, overskredet med 315 millioner kroner, har Aftenposten omtalt.

NHO arbeid og inkludering sier antall plasser ikke er vesentlig endret fra i fjor til i år for deres medlemsbedrifter. Hvis det har funnet sted overforbruk, må Nav være åpne om hvor det har skjedd, mener Schaanning.

Nav-sjefen kaller nå inn sentrale ledere i Arbeids- og velferdsdirektoratet for å følge opp. Usikkerheten som ble skapt, er beklagelig, erkjente han.

– Det har vært beskjeder som har gått ut om hvordan vi skal sikre oss god budsjettkontroll, som har blitt tolket som om at vi skal stoppe med å gi mennesker arbeidsmarkedstiltak. Det er ikke riktig, sa Holte.

Rødt: Ikke bare kommunikasjonsproblem

Både Holte og Brenna fremstiller saken som om det handler om misforståelse og dårlig kommunikasjon, men det er ikke en forklaring som holder, mener Rødts Mimir Kristjansson. Han mener regjeringen må sette av mer penger til Nav.

– På sikt må Nav kutte avhengigheten av private velferdsprofitører. Verken antallet AAP-mottakere eller uføre har gått ned siden Høyre og Frp satte Nav-tiltak på anbud i 2014. Å få folk i jobb er en av velferdsstatens kjerneoppgaver, og derfor må dette arbeidet være i offentlig regi, sier han.