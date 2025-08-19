NHH-skatteforsker ber Høyre skifte kurs:
– «Arbeidende kapital» er et meningsløst begrep
Høyre går til valg på styrke norske bedrifter ved å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital». Misvisende, mener skatteforskeren.
Høyre-leder Erna Solberg, sammen med sine stortingskollegaer i Venstre og KrF vil fjerne formuesskatten på «arbeidende kapital».
Foto: Terje Bendiksby
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Mens FrP vil avvikle formuesskatten i Norge, går Høyre i stedet til valg på å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital».
Hensikten, ifølge Høyre, er å gjøre norske bedrifter bedre i stand til å investere i norske arbeidsplasser.