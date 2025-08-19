NHH-skatteforsker ber Høyre skifte kurs:

Høyre-leder Erna Solberg, sammen med sine stortingskollegaer i Venstre og KrF vil fjerne formuesskatten på «arbeidende kapital». Foto: Terje Bendiksby

Mens FrP vil avvikle formuesskatten i Norge, går Høyre i stedet til valg på å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital».

Hensikten, ifølge Høyre, er å gjøre norske bedrifter bedre i stand til å investere i norske arbeidsplasser.