California-guvernør Gavin Newsom sier han tror USAs president Donald Trump kan prøve å bli sittende i en tredje periode. Rich Pedroncelli / AP / NTB

– Jeg tror ikke at Donald Trump vil ha noe nytt valg, sa Newsom onsdag i et intervju med Politico. Demokraten la til at han er blitt sendt rundt 20 «Trump 2028»-capser fra presidentens støttespillere, og at folk som avskriver prat om en tredje periode, er naive.

Trump sa til CNBC tidligere i august at han «trolig ikke» vil stille til en tredje periode, noe han i tråd med USAs grunnlov ikke har lov til. I Trumps offisielle nettbutikk selges capser med 2028 på.

Newsom ba folk om å «våkne» og bli klare over faren Trump ifølge ham utgjør. Newsom hevder at grensepolitiet og betjenter fra innvandringsmyndigheten Ice tjener Trumps interesser og ikke folkets, og sier han tror de kan komme til å bli sendt til valglokaler i forbindelse med valg.

Newsom ventes å stille som kandidat i 2028 og ber Demokratene stå sterkere imot Trump.

– Vi mister dette landet nå, i sanntid. Det er ikke pompøst snakk eller overdrivelse. Det skjer, sa han.