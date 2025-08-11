New York Times: Trump vil sette inn nasjonalgarden i Washington

En politibil nær Capitol Hill i Washington D.C. Trumps plan om å sende inn nasjonalgarden møter motstand fra lokale myndigheter, som mener byens politi er best egnet til å håndtere situasjonen. J. Scott Applewhite / AP / NTB.

Trump har varslet en pressekonferanse mandag, der han er ventet å kunngjøre utplasseringen.

– Opptil flere hundre soldater fra nasjonalgarden vil bli sendt for å støtte politiet i hovedstaden, sier en tjenestemann i forsvarsdepartementet til The New York Times.

Utplasseringen av nasjonalgarden kommer som en del av Trumps trussel om en føderal overtakelse av byen. Selv om kriminalitetsratene i Washington, D.C. har vært synkende, har Trump hevdet at de er «helt ute av kontroll» og truet med en føderal overtakelse .

– Jeg skal gjøre vår hovedstad «great again», skriver Trump i et innlegg på Truth Social mandag morgen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet forbereder seg nå på å aktivere troppene, men det er fortsatt uklart nøyaktig når og hvordan de vil bli satt inn.

Utplasseringen i Washington kommer etter at flere tusen nasjonalgardister ble sendt til Los Angeles i sommer for å dempe protester mot immigrasjonsraid og for å beskytte føderale agenter. De fleste av disse troppene er nå trukket tilbake.

Trump har tidligere satt inn nasjonalgarden og føderalt politi mot fredelige demonstrasjoner, blant annet under Black Lives Matter-protestene etter politidrapet på George Floyd i 2020.

Til forskjell fra en delstatsguvernør har ikke Washington D.C. kontroll over egen nasjonalgarde, noe som åpner for at presidenten har mulighet til å utplassere disse troppene.