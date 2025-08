New York Times: Trump har planer om å møte Putin og Zelenskyj

Det opplyser to kilder med kjennskap til planene til den amerikanske storavisen The New York Times.

Møtet med Putin er ventet å skje først, før Trump vil følge opp med et møte med Zelenskyj kort tid etterpå, ifølge avisen.

Ifølge kildene vil møtene involverte Trump, Zelenskyj og Putin, og ingen andre europeiske statsledere. Det kom ifølge kildene fram i telefonsamtaler mellom Trump og europeiske ledere. De europeiske lederne synes å akseptere det Trump sa, ifølge en kilde med kjennskap til samtalen.

Russland og Ukraina har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Annonse

Meldingene kommer etter at USAs utsending Steve Witkoff møtte Russlands president Vladimir Putin for et hastemøte i Moskva onsdag. Zelenskyj snakket også med Trump onsdag og uttalte i etterkant at han tror Russland er mer tilbøyelige til å gå med på en våpenhvile enn før.

Trump har gitt Putin frist til fredag med å ta grep for å få til våpenhvile i Ukraina. Det er ventet at USA kommer til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland dersom det ikke skjer framgang innen da.