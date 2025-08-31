Netanyahu: Vi har allerede begynt offensiv

Det ventes uenighet i det israelske sikkerhetskabinettet når statsminister Benjamin Netanyahu samler det søndag. Abir Sultan / AP / NTB

Israelske medier tolker uttalelsen som en erklæring om den planlagte offensiven i Gaza by.

I forkant av søndagens møte meldte israelske medier at det var ventet å være uenighet. Flere profilerte navn, blant dem forsvarssjef Eyal Zamir og Mossad-sjef David Barnea var ifølge TV-kanalen Channel 12 ventet å be om en stans i bakkeinvasjonen av Gaza by og at regjeringen i stedet aksepterer det nåværende forslaget om våpenhvile.

De mener at den planlagte offensiven setter livene til gislene som stadig er i live, i fare. Det er ingen garanti for at Hamas kapitulerer om Israel går inn i Gaza by, sier en høytstående sikkerhetskilde til TV-kanalen.

Holdes på hemmelig sted

Møtet ble ifølge Haaretz holdt på hemmelig sted etter Israels angrep mot houthiene i Jemen denne uka. Flere houthi-ledere, blant dem statsminister Ahmed al-Rahawi, ble drept i israelske angrep torsdag.

– I et dødelig angrep utraderte IDF mesteparten av houthienes regjering og flere militære ledere, sier Netanyahu etter møtet.

Forslaget som ligger på bordet, innebærer en 60 dager lang våpenhvile der ti levende gisler og levninger av 18 andre skal bli frigitt. Hamas godkjente forslaget 18. august, men det har vært stille fra israelsk hold.

Trapper opp

Minst 30 mennesker er drept av israelske styrker på Gazastripen søndag, 13 av dem mens de forsøkte å skaffe seg mat, ifølge lokale helsemyndigheter. Minst to av dem skal ha blitt drept i Gaza by. IDF har ikke kommentert opplysningene.

I tillegg melder helsemyndighetene på Gazastripen at minst 15 mennesker, fem av dem barn, ble drept i et angrep mot en boligblokk midt i Gaza by lørdag.

Hundrevis av beboere har allerede pakket sammen sine gjenværende eiendeler og reist sørover etter at Israel varslet en storoffensiv mot Gaza by. Mange av dem har allerede måttet flykte flere ganger siden krigen startet.

Israelske styrker har natt til søndag gjennomført flere angrep i forstedene til Gaza by. Boliger er ødelagt og flere familier drevet på flukt, skriver Reuters. Sheikh Radwan, et av Gaza bys største nabolag, har blitt angrepet av stridsvogner lørdag og søndag, og familier har blitt tvunget til å søke tilflukt vest i byen, ifølge beboere der.