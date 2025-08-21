Netanyahu sier Israel vil starte våpenhvileforhandlinger umiddelbart

– Jeg har gitt instruks om å umiddelbart starte forhandlinger om å frigi alle gislene og avslutte krigen på vilkår som Israel kan akseptere, sier Netanyahu i en videouttalelse torsdag kveld, ifølge avisen Haaretz.

Netanyahu sier at han har godkjent en plan om «å ta over Gaza for å beseire Hamas».

Ny storoffensiv

Uttalelsen kommer samtidig som Israel holder på å starte bakkeinvasjonen av Gaza by og tvangsflytte innbyggerne der til den sørlige delen av Gazastripen.

– Disse to tingene: å beseire Hamas og frigjøre alle våre gisler, går hånd i hånd, sier Netanyahu.

Gaza by er hjembyen til over en million palestinere. De siste dagene har den blitt utsatt for omfattende bombe- og artilleriangrep i forkant av det som er spådd å bli en stor katastrofe for den palestinske befolkningen.

Store deler av byen ligger allerede i grus, og mange av innbyggerne bor nå i store teltleirer. Den israelske hæren har innkalt 60.000 reservister for å delta i offensiven.

Israels planer om Gaza har vakt sterke reaksjoner og fordømmelse internasjonalt.

Hamas godtok våpenhvileforslag

Mandag sa Hamas at de går med på et nytt våpenhvileforslag for Gaza. Da hadde Israel foreløpig ikke svart på det arabiske forslaget, som blant annet innebærer en 60 dagers våpenhvile.

Det er ikke kjent om det er dette forslaget også Israel nå har godtatt.

Forslaget som Hamas har godkjent, innebærer løslatelse av 200 palestinske fanger som er fengslet i Israel og et ubestemt antall fengslede kvinner og mindreårige. Til gjengjeld skal ti levende og 18 døde gisler fra Gaza frigis, ifølge en Hamas-tjenesteperson.

Forslaget innebærer også en delvis tilbaketrekking av israelske styrker, som for tiden kontrollerer 75 prosent av Gaza, og innføring av mer nødhjelp til enklaven.

Både fra Egypt og Qatar understrekes det at det eventuelt er snakk om en avtale i flere faser, og at dersom den skulle bli en realitet, kan man ikke forvente at den blir satt i verk umiddelbart.