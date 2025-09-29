Netanyahu på plass i Det hvite hus – er under press for å godta Trumps fredsplan

President Donald Trump håpet mandag å overtale Israels statsminister til å gå med på sin fredsplan. Foto: AP / NTB

Trump har lagt fram en fredsplan i 21 punkter og har flere ganger de siste dagene mer enn antydet at krigen i Gaza snart kan være over.

– Presidenten forventer at begge sider slutter opp om denne, sa Trumps pressetalsperson Karoline Leavitt mandag.

Flere av punktene i planen er imidlertid tunge å svelge for Netanyahus ytterliggående høyreregjering.

Netanyahu lovet selv i sin tale i FNs hovedforsamling fredag «å fullføre jobben» mot Hamas, og han utelukket også at Israel vil la palestinerne få sin egen stat.

Omfattende plan

Trumps plan legger ifølge Times of Israel opp til våpenhvile og at samtlige gisler i Gaza, både levende og døde, skal overleveres til Israel innen 48 timer etter at den har trådt i kraft.

Israel skal deretter løslate hundrevis av palestinere som soner livstidsdommer, over 1000 som er tatt til fange i Gaza i løpet av krigen, samt likene av flere hundre palestinere.

Hamas-medlemmer som forplikter seg til fredelig sameksistens, skal deretter innvilges såkalt amnesti av Israel, og alle som ønsker det, får forlate Gaza.

Israel skal også slippe inn 600 lastebillass med nødhjelp daglig. FN, Palestinsk Røde Halvmåne og andre hjelpeorganisasjoner som verken har tilknytning til Israel eller Hamas, får anledning til å distribuere hjelpen.

Blair-ledet?

Gazastripen skal ifølge Trumps plan deretter administreres av en midlertidig overgangsregjering bestående av palestinske teknokrater.

De må svare til et nyopprettet organ som USA vil etablere i samråd med arabiske og europeiske partnere, heter det.

Dette «organet» skal ifølge ubekreftede meldinger ledes av Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair.

Det skal ifølge planen også utplasseres en internasjonal styrke i Gaza, noe Israel trolig vil ha vanskelig med å godta.

– Ikke mandat

Sentrale statsråder i Netanyahus regjering nekter å gå med på Trumps plan slik den nå foreligger.

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hevdet i helgen at Netanyahu ikke har mandat til å avslutte krigen i Gaza før Hamas er helt nedkjempet.

Partiet hans Jødisk makt har også programfestet at Israel skal annektere områdene som ble okkupert i 1967, det vil si både Gaza og Vestbredden.

Stiller krav

Finansminister Bezalel Smotrich har stilt tre krav for å godta en fredsløsning, blant annet at den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden ikke får noe å si på Gazastripen.

Dette strider mot verdenssamfunnets krav om opprettelse av en palestinsk stat som inkluderer både Vestbredden og Gaza, og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Smotrich krever at Israel annekterer store deler av Vestbredden, noe president Trump avviste i forrige uke.

– Jeg vil ikke la Israel annektere Vestbredden. Det har vært nok. Det er på tide å stoppe nå, sa Trump til journalister.

Regjeringen kan rakne

Dersom Netanyahu skulle gå med på Trumps plan, tyder mye på at både Ben-Gvir og Smotrich vil vende ham og regjeringen ryggen, og den israelske regjeringskoalisjonen vil dermed rakne.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har for utstedt arrestordre på Netanyahu, som anklages for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

USA anerkjenner imidlertid ikke ICCs jurisdiksjon, men mandag ble det demonstrert utenfor Det hvite hus i protest mot den israelske statsministerens besøk.

Ifølge Det hvite hus er det lagt opp til en felles pressekonferanse mellom Trump og Netanyahu klokka 19.15 norsk tid.

