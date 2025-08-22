Netanyahu om hungersnød i Gaza by: – Ren løgn

Israels statsminister Benjamin Netanyahu går hardt ut mot erklæringen om hungersnød i Gaza by fra FN-tilknyttede eksperter.

Benjamin Netanyahu kaller erklæringen av hungersnød i Gaza by for løgn.

Verden

NTB-AFP
Publisert Sist oppdatert

– IPC-rapporten er en ren løgn, sier Netanyahu i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Det kommer etter at det fra FNs matsikkerhetsskala (IPC) fredag for første gang ble erklært hungersnød i Gaza by.

– Israel har ikke en politikk for utsulting, sier Netanyahu, og viser til at Israel har bidratt med nødhjelp til Gazastripen under krigen.

FN og andre nødhjelpsorganisasjoner har tidligere sagt at Israel ikke slipper inn nok nødhjelp til å forhindre sult i Gaza.

fn hungersnød israel verden netanyahu nyheter gaza
Powered by Labrador CMS