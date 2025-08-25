Netanyahu om angrepet mot Nasser-sykehuset: – Tragisk uhell

Israels statsminister Benjamin Netanyahu omtaler mandagens angrep på Nasser-sykehuset i Gaza som et tragisk uhell. 20 ble drept, blant dem fem journalister. Foto: Abir Sultan / AP / NTB

– Israel beklager dypt det tragiske uhellet som i dag skjedde ved Nasser-sykehuset i Gaza, sier den israelske statsministeren i en uttalelse.

Minst 20 mennesker ble drept i angrepet, ifølge lokale helsearbeidere. Blant dem var det fem journalister.

Så langt i krigen mellom Israel og Hamas er over 240 journalister og medieansatte drept i israelske angrep i Gaza, ifølge den palestinske journalistorganisasjonen PJS. Den internasjonale journalistorganisasjonen CPJ har bekreftet at over 190 journalister og medieansatte er drept i krigen – de aller fleste palestinere.

I en uttalelse sier Netanyahu at Israel verdsetter arbeidet til journalister, helsearbeidere og alle sivile.

– Vår krig er mot Hamas' terrorister. Vårt rettferdige mål er å bekjempe Hamas og bringe våre gisler hjem, sier statsministeren.