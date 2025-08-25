Netanyahu om angrepet mot Nasser-sykehuset: – Tragisk uhell
Statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel dypt beklager angrepet som mandag rammet Nasser-sykehuset på Gazastripen.
Verden
– Israel beklager dypt det tragiske uhellet som i dag skjedde ved Nasser-sykehuset i Gaza, sier den israelske statsministeren i en uttalelse.
Minst 20 mennesker ble drept i angrepet, ifølge lokale helsearbeidere. Blant dem var det fem journalister.
Så langt i krigen mellom Israel og Hamas er over 240 journalister og medieansatte drept i israelske angrep i Gaza, ifølge den palestinske journalistorganisasjonen PJS. Den internasjonale journalistorganisasjonen CPJ har bekreftet at over 190 journalister og medieansatte er drept i krigen – de aller fleste palestinere.
I en uttalelse sier Netanyahu at Israel verdsetter arbeidet til journalister, helsearbeidere og alle sivile.
– Vår krig er mot Hamas' terrorister. Vårt rettferdige mål er å bekjempe Hamas og bringe våre gisler hjem, sier statsministeren.