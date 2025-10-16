Netanyahu: Kampen er ikke over, vi er fast bestemt på å fullføre
Israel vil oppnå alle sine mål i Gaza, og kampen er ikke er over verken der eller ellers i regionen, sier statsminister Benjamin Netanyahu.
Verden
Netanyahu sa dette under en seremoni for falne israelske soldater i Jerusalem torsdag, der han også avfeide anklagen om at Israel begår folkemord på palestinerne i Gaza.
– For to år siden fikk vi en sjokkerende illustrasjon av uttrykket folkemord. Jeg snakker ikke om et fiktivt folkemord, den typen som slynges ut i de antisemittiske komplotteoriene rettet mot oss, sa Netanyahu, med henvisning til det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel.
– Det virkelige folkemordet
– Dersom disse drapsmennene hadde vært i stand til å gjøre mer, ville de ha slaktet ned hver og en av oss. Dette var det virkelige folkemordet, sa han.
Ifølge Netanyahu varslet det Hamas-ledede angrepet Israel om hvilke intensjoner «regimet i Iran og dets terrorgrener» har «om å kvele Israel til døde i en ring av dødelig ild».
– Men våre fiender regnet ikke med én ting, kraften i oss. Vi reiste oss som én. Vi flyttet kampens fokus inn på fiendens territorium, vi slo dem med knusende slag, sa han.
– Ikke over
Åtte israelske militærbaser og flere kibbutzer og en musikkfestival ble angrepet 7. oktober 2023, og 305 soldater, 58 politifolk, ti offiserer i den israelske sikkerhetstjenesten og 695 sivile ble drept i angrepet.
251 sivile og soldater ble i tillegg tatt til fange og tatt med tilbake til Gazastripen.
– Kampen er ikke over, men én ting er klar i dag: Alle som løfter hånden mot oss vet nå at de vil måtte betale en svært høy pris, sa han.
– Skal fullføre
Over 68.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep på Gazastripen de siste to årene, det store flertallet av dem sivile, blant dem over 20.000 barn.
Til tross for våpenhvilen som er innført, er kampen mot Hamas i Gaza ikke over, understreker Netanyahu.
– Vi er fast bestemt på å fullføre seieren som vil få betydning for livene våre i mange år framover, vi vil oppnå alle våre mål, sa han.