Netanyahu: Kampen er ikke over, vi er fast bestemt på å fullføre

Kampen mot Hamas i Gaza er ikke over, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. AP / NTB

Netanyahu sa dette under en seremoni for falne israelske soldater i Jerusalem torsdag, der han også avfeide anklagen om at Israel begår folkemord på palestinerne i Gaza.

– For to år siden fikk vi en sjokkerende illustrasjon av uttrykket folkemord. Jeg snakker ikke om et fiktivt folkemord, den typen som slynges ut i de antisemittiske komplotteoriene rettet mot oss, sa Netanyahu, med henvisning til det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel.

– Det virkelige folkemordet

– Dersom disse drapsmennene hadde vært i stand til å gjøre mer, ville de ha slaktet ned hver og en av oss. Dette var det virkelige folkemordet, sa han.

Ifølge Netanyahu varslet det Hamas-ledede angrepet Israel om hvilke intensjoner «regimet i Iran og dets terrorgrener» har «om å kvele Israel til døde i en ring av dødelig ild».

– Men våre fiender regnet ikke med én ting, kraften i oss. Vi reiste oss som én. Vi flyttet kampens fokus inn på fiendens territorium, vi slo dem med knusende slag, sa han.

– Ikke over

Åtte israelske militærbaser og flere kibbutzer og en musikkfestival ble angrepet 7. oktober 2023, og 305 soldater, 58 politifolk, ti offiserer i den israelske sikkerhetstjenesten og 695 sivile ble drept i angrepet.

251 sivile og soldater ble i tillegg tatt til fange og tatt med tilbake til Gazastripen.

– Kampen er ikke over, men én ting er klar i dag: Alle som løfter hånden mot oss vet nå at de vil måtte betale en svært høy pris, sa han.

– Skal fullføre

Over 68.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep på Gazastripen de siste to årene, det store flertallet av dem sivile, blant dem over 20.000 barn.

Til tross for våpenhvilen som er innført, er kampen mot Hamas i Gaza ikke over, understreker Netanyahu.

– Vi er fast bestemt på å fullføre seieren som vil få betydning for livene våre i mange år framover, vi vil oppnå alle våre mål, sa han.