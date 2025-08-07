Netanyahu i Fox-intervju: Vil ta kontroll over hele Gaza

– Vi ønsker ikke å beholde eller styre Gaza, men vi ønsker en sikkerhetssone, sier Netanyahu i TV-intervjuet.

Han sier at Israel har hensikt å ta militær kontroll over hele Gaza og til slutt overlate området til væpnede styrker som vil styre det på en forsvarlig måte.

Til slutt skal Gaza overleveres til arabiske styrker, ifølge The Jerusalem Post.

Israels regjering møtes torsdag for å diskutere en mulig full overtakelse av Gaza, meldte israelske medier tidligere. Dette kommer etter at statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag uttalte seg om nødvendigheten av å beseire Hamas.

– Det er nødvendig å fullføre beseiringen av fienden i Gaza og befri alle gislene og sikre at Gaza ikke lenger utgjør en trussel mot Israel, sa Netanyahu tirsdag.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av meldinger i israelske medier om at Netanyahu er klar for å okkupere hele Gazastripen.