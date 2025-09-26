Mange forlot salen da Benjamin Netanyahu talte til FNs hovedforsamling. Talen ble kringkastet til Gaza, der Israel må «gjøre ferdig jobben», sa statsministeren.

Massevis av delegater forlot salen idet Netanyahu begynte sin tale. Den israelske statsministeren ba om ro og sa at delegatene skulle bli sittende.

Han startet talen med å si at Israel har «knust Hamas' terrormaskin», lagt Irans atomambisjoner i grus og fått Hizbollah i knestående. Mens han talte, ble det hørt roping i forsamlingsrommet.

Der sa Netanyahu at Israel må «gjøre ferdig jobben» i Gaza «så fort som mulig». Ifølge ham er de siste restene av Hamas forskanset i Gaza by, der Israel fører en bakkeinvasjon.

Internasjonalt press

Netanyahu holdt fast på at krigføringen må fortsette, selv om den har gjort landet mer isolert internasjonalt, regjeringen er blitt beskyldt for krigsforbrytelser og tiltakende globalt press for å avslutte krigen.

Netanyahu benekter at det pågår et folkemord på Gazastripen, og sa at sivile der er blitt advart. Om det ikke er nok mat der, er det fordi Hamas stjeler den, hevdet han.

– Israel anklages for med vilje å sulte Gazas befolkning, mens Israel virkelig gir befolkningen mat, sa Netanyahu

Mens mange forlot salen, ble den amerikanske delegasjonen sittende under talen. Men verken USA eller Storbritannia sendte sine mest høytstående embetsfolk eller FN-ambassadører til talen, ifølge AP. Dermed var det primært yngre, laverestående diplomater i salen.

– Vestlige ledere kan ha bukket under for presset. Og jeg garanterer dere én ting: Det vil ikke Israel, sa Netanyahu. Han takket videre Donald Trump for den amerikanske presidentens «modige og besluttsomme handlinger overfor Iran». Netanyahu sier Israel fjernet en eksistensiell trussel i krigen mot landet.

Samtidig som Netanyahu sto på talerstolen, sa Trump at han «tror vi har en avtale» om slutt på krigen og utveksling av gislene, ifølge AFP.

Hamret løs mot Palestina-anerkjennelse

Netanyahu gikk også hardt ut mot de vestlige landene, blant dem Norge, som har anerkjent Palestina. Han anklager landene for å bøye seg for press fra aktivister og andre.

– Deres skammelige beslutning vil oppmuntre til terror mot jøder og uskyldige mennesker over alt, sa Netanyahu.

– Denne uka har lederne for Frankrike, Storbritannia, Australia, Canada og andre land uten betingelser anerkjent en palestinsk stat. Det gjør de etter Hamas' grusomheter 7. oktober, som 90 prosent av palestinerne hyllet, sa han.

En palestinsk stat ville være selvmord for Israel, sa han og gjorde det klart at det ikke kommer til å bli noen palestinsk stat, selv om over 150 land nå har anerkjent Palestina.

Eide ble sittende

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) hørte talen fra første rad, plassen Norge var tildelt, mens mange forlot salen.

– Mange gikk ut av salen da talen begynte. Jeg ble sittende. Det er ikke måten Norge driver diplomati på, sier han til VG. Eide reagerer kraftig på Netanyahus tale.

– Jeg syns dette var en mørk tale. Det var veldig rene ord for pengene at Israel på ingen måte ønsker at det skal bli en palestinsk stat, sier Eide til TV 2.

Han sier at han tar sterkt avstand fra mange av uttalelsene, blant dem om den humanitære tilgangen til Gazastripen og om den palestinske selvstyremyndigheten.

– Når Norge er så tydelig i sin støtte til en tostatsløsning, er det fordi vi er overbevist om at det er den eneste løsningen som sikrer trygghet både for israelere og palestinere. Det er svært problematisk at Netanyahu-regjeringen ikke ser dette selv, sier han til NTB.

Skal ha blitt kringkastet til Gaza

Netanyahus tale ble angivelig kringkastet inn på Gazastripen gjennom høyttalere på israelsk side. I tillegg hevder Israels militære (IDF) å ha tatt kontroll over telefonene til befolkningen på Gazastripen og Hamas-toppene der i det de omtaler som en «operasjon uten sidestykke», slik at de skal høre talen, skriver nyhetsbyrået AP.

I talen henvendte Netanyahu seg til Hamas og ba dem legge ned våpnene og befri gislene. Til gislene sa han at Israel ikke «vil hvile før vi har hentet dere alle hjem».

VG har imidlertid snakket med en lokal journalist de samarbeider med på Gazastripen, som sier han ikke merket noe med telefonen. Også en annen palestiner oppgir til avisa å ikke ha hørt noe tale fra telefonen.