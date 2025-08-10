Netanyahu: Gaza-plan beste måten å ende krigen på – Hamas må beseires

Israels statsminister Benjamin Netanyahu legger frem en 5-trinnsplan over hvordan Israel ser for seg å gjøre slutt på krigen med Hamas. Foto: Abir Sultan / POOL / AFP

Søndag holder han en pressekonferanse hvor han legger fram en 5-trinnsplan over hvordan Israel ser for seg å gjøre slutt på krigen med Hamas.

De fem punktene er at Hamas blir avvæpnet, at alle gisler blir frigjort, demilitarisering av Gaza, at Israel har overordnet sikkerhetskontroll og en fredelig, ikke-israelsk sivil administrasjon.

– Vårt mål er ikke å okkupere Gaza, men å etablere en sivil administrasjon på Gazastripen som ikke er tilknyttet Hamas eller De palestinske selvstyremyndighetene (PA).

Bistand

Han startet pressekonferansen med å si at formålet var å klarne opp i en rekke løgner og presentere sannheten. Han sa blant annet at rapportene om at folk sulter i Gaza er en del av en global løgnkampanje.

Deretter viste han bilder av en rekke lastebiler ved grenseområdene med bistand som han sa er sluppet inn av israelske styrker, men som Hamas nekter å slippe videre inn til den palestinske befolkningen.

– Israel har sluppet inn nærmere 200 millioner tonn bistand. Jeg kjenner ikke til noen andre militære styrker som har sluppet inn like mye bistand inn i fiendens områder, sa han.

Gisler

Det har nylig vært nye demonstrasjoner i Israel med kritikk av regjeringen og krav om snarlig utvikling i arbeidet med å få løslatt gislene.

– Mitt mål er å få ut alle 20 levende gisler og få ut alle døde. Av 250 gisler har vi fått ut 205, hvorav 148 av dem i live, sa han.

Ruiner i Gaza fotografert fredag FOTO: Leo Correa AP / NTB

Han sier at Israel diskutere «kreative måter» å frigjøre gislene samtidig som de forsøker å slå ned Hamas.

Vil slippe inn journalister

Flere utenlandske journalister var til stede på pressekonferansen. Netanyahu sa at han har instruert det israelske militæret (IDF) om å slippe inn flere utenlandske journalister i Gaza.

Blokaden av Gaza har gjort det vanskelig for utenlandske journalister å dekke det som skjer inne på Gaza. Flere nyhetsbyråer og BBC gikk nylig ut med oppfordring til Israel om å slippe journalister inn og ut av Gaza.

Journalister har blitt nektet tilgang til matutdelingsområdene som er i israelske militærkontrollerte soner.

Over 200 journalister har blitt drept i Gaza-krigen, ifølge Det internasjonale journalistforbundet IFJ.

Fordømmes av Norge

Israels sikkerhetskabinett har nylig godkjent en plan om å ta kontroll over Gaza by. I et intervju med den amerikanske TV-kanalen Fox News før helgen gikk Netanyahu enda lenger. Han sa at Israels mål var å ta full kontroll over hele Gazastripen.

Norge gikk søndag ut i en felles uttalelse med en rekke europeiske land med en fordømmelse av den varslede Gaza-opptrappingen.

- En slik opptrapping vil bare forverre den humanitære krisen på Gaza, i tillegg til å sette livene til de gjenværende israelske gislene i fare, skrev de i uttalelsen, som er lagt ut på regjeringens nettsider.

– Vi er imot enhver demografisk eller territoriell endring av okkuperte palestinske områder. Slike tiltak vil utgjøre en grov krenkelse av internasjonale og humanitære lover, lyder det videre i uttalelsen.

(NTB)