Nestleder Liland blir MDGs sjefforhandler

Nestleder Ingrid Liland er optimistisk før partiets budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet, og hun har tro på at regjeringspartiet vil komme dem i møte.

– MDG har fått et kjempemandat fra våre velgere som skal sette preg på det rødgrønne flertallet, og det inkluderer en betydelig endring i oljepolitikken. Det er god sosialdemokratisk politikk med en plan for utfasing, trygg langsiktig styring og nye arbeidsplasser i Norge, sier Liland.

Partileder og parlamentarisk leder Arild Hermstad går inn i utenriks- og forsvarskomiteen, mens Une Bastholm trer inn i næringskomiteen, opplyser MDG i en pressemelding. Tidenes yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæther skal sitte i energi- og miljøkomiteen.

