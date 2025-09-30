Nest yngst på Stortinget: – Vil bekjempe Forskjells-Norge

Hashim Abdi har vokst opp i Fredrikstad, han vil løfte Østfolds-saker som barnefattigdom og svekket kommuneøkonomi på Stortinget. Foto: Fredrikstad Arbeiderparti

Gratulerer med å komme inn på Stortinget! Du er nå den nest yngste valgte stortingsrepresentanten gjennom tidene. Hvordan føles det?

– Det føles helt utrolig, det er en enorm tillitserklæring som jeg tenker kun kan tilbakebetales gjennom handling på stortinget. Og så var det litt kjedelig å miste «yngste»-tittelen til Frøya Skjold Sjursæther fra MDG i siste liten, men det er ålreit å være «nest» også.

Du representerer Østfold, hvilke saker er det du ønsker å løfte på Stortinget?