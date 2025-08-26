Nedtur for Frp på ny måling
Frp faller til 18,5 prosent på en ny meningsmåling, mens Arbeiderpartiet befester posisjonen som største parti. Både KrF, Venstre og MDG er over sperregrensen.
Innenriks
Fallet til Frp er på hele 3,4 prosentpoeng, ifølge målingen som Respons Analyse har utført for VG , Aftenposten og Bergens Tidende.
Arbeiderpartiet rykker nesten like mye fram med 3,2 prosentpoeng til 28 prosent.
Høyre går fram 2,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige VG-måling til 16,8 prosent. Det er nest beste resultat for Høyre på målingene i august i år, som nå altså puster Frp i nakken.
Har stanset lekkasjen
Frps nedgang skyldes først og fremst at Senterpartiet har klart å stoppe lekkasjen mot dem, ifølge tallknuser Thore Gard Olaussen i Respons Analyse.
– Det er betydelig færre overganger fra Sp, færre fra Arbeiderpartiet og også fra Høyre, sier han til VG.
Ifølge Aftenposten har valgforskere spådd at Høyre trolig vil hente tilbake velgere fra Frp.
Målingen viser at det er nettopp det som er i ferd med å skje. Høyre får også tilbake tidligere Høyre-velgere som har sittet på gjerdet.
Frp-leder Sylvi Listhaug sier til avisa at hun ikke er overrasket over vendingen.
– Jeg har sagt hele veien at målingene kommer til å variere, og at vi skal stå på hele veien inn. Så skal vi telle opp på valgdagen, sier hun.
Feilmarginen i målingen er oppgitt til pluss/minus 3,1 prosentpoeng. 1004 personer har deltatt.
Rødgrønn ledelse
På målingen er alle de mindre partiene over sperregrensen. Senterpartiet får 6,8 prosent, SV 6,6 prosent, Rødt 5,8 prosent, MDG 5 prosent, mens både KrF og Venstre får 4,5 prosent.
Omregnet til mandater betyr dette at rødgrønn side har en solid ledelse på de borgerlige på 90 mot 79 mandater.
Men ifølge en gjennomsnittsberegning fra Poll of polls , der alle meningsmålingene i august er lagt til grunn, er de rødgrønnes ledelse hårfin med 85 mot 84 mandater.
Kandidaten
-
– Vær raus! Særlig mot ferske politikere
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
-
– Norge har ingenting å skamme seg over
Kjell Erik Eilertsen (INP)
-
– Det er noe vi aldri skulle ha gjort
Ida Lindtveit Røse (KrF)
-
– Lov å endre mening
Hege Christine Bjørkmann (H)
-
Mener norsk landbruk trenger et «totalløft»
Jonatan Hurthi (KrF)
-
Forveksles ofte med Sp-politiker
Mahmoud Farahmand (H)
-
Snakker ikke «politikerspråk»
Amrit Kaur (Rødt)
-
To politikere gjør ham ekstra skjerpet
Ola Svenneby (H)
-
«Frykter» én politisk motstander
Tobias Stokkeland (MDG)
-
Kommer best overens med Frp-politiker
Marian Hussein (SV)
-
Hyller SV-politiker: – Fantastisk
Jon Helgheim (Frp)
-
Det stolteste politiske øyeblikket
Jenny Kleppe (Sp)
-
– Satt lenge på gjerdet
Andreas Aukland (MDG)
-
Sier ja takk til atomkraft
Remi Sølvberg (Rødt)
-
Mest opptatt av melkekvota
Nils Forren (Sp)
-
Vil ha flere i barnehagen
Torbjørn Vereide (Ap)
-
– Hadde politikerforakt
Seher Aydar (Rødt)
-
Vil få Norge inn i EU
Stig Vaagan (V)
-
Provosert av hungersnød
Andreas Sjalg Unneland (SV)
-
Fra Tøyen til Tinget
Agnes Viljugrein (Ap)
-
Den unge Venstre-veteranen
Ane Breivik (V)