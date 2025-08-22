Nederlands utenriksminister trekker seg etter Israel-uenighet i regjeringen

– Jeg ser at jeg ikke er i stand til å iverksette ytterligere meningsfulle tiltak for å øke presset på Israel, sier Veldkamp ifølge nyhetsbyrået ANP fredag kveld.

Kunngjøringen kom etter at regjeringen fredag hadde sittet i et flere timer langt møte der de har diskutert hvorvidt de skulle innføre sanksjoner mot Israel.

– Jeg har ikke tillit til at jeg i de kommende ukene og månedene kan være utenriksminister når jeg blir så begrenset i mitt handlingsrom til å føre egen politikk og stake ut den kursen jeg mener er nødvendig. Jeg drar hjem og skriver min avskjedssøknad, sier Veldkamp til pressen etter møtet, ifølge Algemeen Dagblad.

Veldkamp sier at forslagene hans ble diskutert grundig, men at han møtte motstand i regjeringen.

I juli erklærte Veldkamp at de ytterliggående høyrenasjonalistiske ministrene Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich ikke er velkomne i Nederland.

Torsdag denne uken sa han at han ønsket å ta nye grep mot Israel. Nederland var blant de 21 landene som torsdag fordømte Israels godkjenning om å bygge en ny bosetning øst for Øst-Jerusalem som i praksis vil dele Vestbredden i to.