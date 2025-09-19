Nederlag for Iran i FNs sikkerhetsråd – sanksjoner blir trolig gjeninnført

Vedtaket er et nederlag for Iran som allerede er rammet av en langvarig økonomisk krise og ødeleggelsene etter at Israel gikk til krig mot landet i sommer.

– Vedtaket i dag er forhastet, unødvendig og ulovlig. Iran anerkjenner ingen forpliktelse til å innføre det, sier Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani etter avstemningen fredag.

Vedtaket innebærer at FN-sanksjoner kan gjeninnføres mot Iran innen 28. september hvis det ikke framforhandles en ny atomavtale før dette.

Russiske anklager

Forslaget ble lagt fram av Sør-Korea, som nå har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Men det fikk kun støtte fra fire av de 15 medlemslandene: Russland, Kina. Pakistan og Algerie. Ni stemte nei, mens to avsto fra å stemme.

Før avstemningen anklaget Russlands FN-ambassadør europeiske land for å ville innføre ulovlige og urettferdige straffetiltak mot Iran.

– Deres eneste mål nå er å bruke Sikkerhetsrådet som et verktøy i sitt spill med skjulte hensikter, som en brekkstang for å legge press på landet, sa Vasilij Aleksejevitsj Nebenzia.

Tilbakestillingsmekanisme

Avstemningen ble holdt etter at Tyskland, Storbritannia og Frankrike varslet at de ville utløse en tilbakestillingsmekanisme i atomavtalen som ble framforhandlet med Iran i 2015. Den kan ikke stanses ved at ett eller flere land legger ned veto.

Mekanismen utløser automatisk FN-sanksjonene som gjaldt før den historiske atomavtalen ble framforhandlet mellom Iran og seks stormakter samt EU, men som USA trakk seg fra i Donald Trumps første presidentperiode.

Straffetiltakene omfatter en embargo på konvensjonelle våpen, begrensninger på utvikling av ballistiske missiler, frysing av verdier, reiseforbud og forbud mot produksjon av kjernefysisk teknologi.

– Misbruk

Irans viseutenriksminister gikk tidligere fredag hardt ut mot de europeiske landene og anklaget dem for misbruk av avtalens tilbakestillingsmekanisme for å oppnå politiske mål.

– De tar feil på flere nivåer når de forsøker å misbruke mekanismen som er innebygd i atomavtalen (JCPOA), sa Saeed Khatibzadeh til journalister i Genève.

Iran oppga også at de hadde lagt fram et forslag om en ny atomavtale til Storbritannia, Frankrike og Tyskland for å hindre at de tre landene gjeninnfører FN-sanksjoner.

Men tidligere i uka advarte EU om at muligheten for å finne en diplomatisk løsning, svinner.

– Iran må vise troverdige tiltak for å imøtekomme kravene fra Frankrike, Storbritannia og Tyskland, og dette betyr at de må vise full samarbeidsvilje med Det internasjonale atomenergibyrået og umiddelbart tillate inspeksjoner av alle atomanlegg, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

Israel og USA angrep

Etter at Israel og USA i juni gikk til angrep på iranske atomanlegg, satte Iran også samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og deres inspektører på pause. Begrunnelsen var at IAEA unnlot å fordømme angrepene.

Dette har ført til at de tre europeiske landene har ønsket å gjeninnføre sanksjonene.

FNs generalsekretær António Guterres har bedt Iran og de øvrige landene om å komme til enighet slik at sanksjoner kan unngås.

– I løpet av de neste 30 dagene finnes det et mulighetsvindu for å unngå ytterligere opptrapping og finne en vei fremover som tjener freden, sa generalsekretærens talsperson Stephane Dujarric i slutten av august.